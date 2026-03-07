Un doublé de Nico González sort l’Atlético de Madrid du pétrin contre la Real Sociedad

Atlético de Madrid 3-2 Real Sociedad

Buts : Sorloth (5e) et González (67e et 81e) pour l’Atleti // Soler (9e) et Oyarzabal (68e) pour la Real

Trois points et un pigeon sauvé, voilà une bonne journée au boulot pour l’Atlético.

Ce fut dur, ce fut long, mais les hommes de Diego Simeone sont parvenus à vaincre la Real Sociedad, revenue deux fois au score avant de céder une dernière fois en fin de partie (3-2). Alexander Sorloth a ouvert le score en coupant parfaitement la trajectoire d’un centre (1-0, 5e), puis Carlos Soler a envoyé un premier banger pour la Real : une superbe frappe en première intention pour l’égalisation (1-1, 9e). Il a ensuite fallu attendre la seconde période et l’entrée en jeu de Nicolás González pour voir du spectacle. Bien servi par une talonnade d’Antoine Griezmann, l’attaquant prêté par la Juve ouvre son pied gauche et trompe Alex Remiro (2-1, 67e). Un avantage de courte durée puisque Mikel Oyarzabal, lui aussi tout juste entré en jeu, décoche à son tour un coup de canon (2-2, 68e). Mais l’Atléti reste l’Atléti : dans le money time, González s’élève plus haut que tout le monde et offre un coup de tête vainqueur aux Colchoneros (3-2, 81e).

Madrid reprend trois points d’avance sur Villarreal, la Real Sociedad reste plantée en huitième position.

Sur un corner, Koke a blessé un pigeon