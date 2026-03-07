Un Dortmund réaliste enfonce un peu plus le FC Cologne

FC Cologne 1-2 Borussia Dortmund

Buts : Kaminski (88e) pour le Effzeh // Guirassy (16e), Beier (60e) pour le BvB

Y a pas d’amitié qui tienne. Malgré la proximité qui unit les supporters des deux clubs, pas question de se faire de cadeau dans ce Topspiel. Cologne et Dortmund ont besoin d’engranger des points, après avoir connu le même scénario sur leurs deux dernières sorties : une défaite et un nul. 90 minutes plus tard, c’est le BVB qui repart avec le jackpot. De quoi consolider sa place de futur vice-champion d’Allemagne.

Cologne commence pourtant pied au plancher et se montre le plus entreprenant, mais Dortmund a le réalisme avec lui. Un corner bien tiré au quart d’heure de jeu est repoussé de la tête par Ragnar Ache sur Maximilian Beier qui trouve Guirassy dans l’axe. Le Guinéen jette sa jambe droite en avant pour imiter le bonhomme du logo de la Bundesliga et tromper Marvin Schwabe. Ça rentre sans position de hors-jeu.

Réalisme vs réveil tardif

Douché à froid, Cologne n’abdique pas, mais fait preuve de fébrilité. Juste avant la pause, Jahmai Simpson-Pusey voit jaune, puis rouge après recours à la VAR. Sa semelle sur la cheville de Beier était un peu trop grossière pour s’en tirer avec un sursis. Au retour des vestiaires, l’attaquant se venge en mettant le but du break à l’heure de jeu, mais Dortmund ne semble pas vouloir profiter de son avantage numérique. Résultat : le Effzeh réduit l’écart grâce à une frappe puissante de Jakub Kaminski à deux minutes de la fin.

Insuffisant pour revenir, Cologne conclut avec un cinquième match consécutif sans victoire et pointe à deux points du Werder, barragiste. Le seul vrai geste d’amitié du BVB aura de ne pas avoir trop forcé pour s’imposer.

