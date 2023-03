Dortmund ne fait qu'une bouchée de Cologne

Dortmund 6-1 Cologne

Buts : Guerreiro (15e), Haller (17eet 69e) , Reus (32e et 70e), Malen (36e) pour le BvB // Selke (42e) pour Cologne

Le train Dortmund arrive Haller.

Après sa sortie de route en C1 suivie d’un nul dans le derby de la Ruhr, Dortmund a remis les pendules à l’heure ce samedi en dévorant une équipe de Cologne qui a coulé beaucoup trop tôt (6-1). En totale maîtrise de son sujet, le BvB a rapidement placé deux coups d’accélérateur : Guerreiro a d’abord parfaitement repris du gauche un centre venu de la droite signé Malen (1-0, 15e), avant d’être passeur décisif deux minutes plus tard pour Haller, venu conclure une magnifique action collective en envoyant un pétard dans la lucarne adverse (2-0, 17e). Dortmund est insatiable et va plier le match très tôt : Reus envoie un superbe enroulé au fond des filets, avec un Guerreiro encore passeur (3-0, 32e), puis Malen profite d’une erreur de main de Schwäbe pour enfoncer le clou peu après (4-0, 36e).

Malgré une réduction de l’écart par Selke avant la pause (4-1, 42e), Cologne ne reviendra jamais dans la partie, et va même continuer de boire la tasse. Dahoud trouve la barre sur un coup franc, mais la balle revient dans les pieds de Haller, qui n’a plus qu’à la pousser dans le but vide pour s’offrir un doublé (5-1, 69e). Les visiteurs laissent trop d’espaces dans leur défense, et craquent quelques secondes après la reprise du jeu, sur un nouveau duel remporté par Reus (6-1, 70e). La démonstration s’arrête là pour le BvB, qui reprend les commandes du championnat, et inflige à Cologne sa plus grosse défaite dans l’histoire des confrontations entre les deux clubs.

Voilà la meilleure manière de se préparer avant d’aller défier le Bayern à la fin de la fenêtre internationale.

Dortmund (4-5-1) : Meyer – Wolf, Süle (Meunier, 72e), Schlotterbeck, Ryerson (Rothe, 79e) – Malen, Bellingham, Dahoud (Hummels, 79e), Guerreiro, Reus (Reyna, 72e) – Haller (Modeste, 71e). Entraîneur : Edin Terzić.

Cologne (4-4-2) : Schwäbe – Schmitz, Hübers, Chabot (Martel, 58e), Hector – Olesen, Ljubičić (Schindler, 83e), Skhiri, Kainz (Huseinbašić, 58e) – Adamyan (Maina, 58e), Selke (Tigges, 69e). Entraîneur : Steffen Baumgart.

