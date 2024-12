Ligue des champions : le classement provisoire

Dans le top 5, alors qu’il ne reste que deux journées !

Après six matchs, le Stade brestois continue son superbe bonhomme de chemin : seul Liverpool dispose actuellement de plus de points que les Bretons, cinquièmes au classement provisoire de la Ligue des champions nouvelle formule grâce notamment à leur succès face au PSV Eindhoven et donc assurés de voir au moins les seizièmes de finale de la compétition. De leur côté, Aston Villa (troisième) et le Bayer Leverkusen (dauphin des Reds) font aussi un bond en haut du panier à la suite de leur dernière victoire respective.

Ligue des Champions UEFA-J6 : Résultats et Classement général de la phase de Ligue après les matches de mardi#CL #UEFACL #UEFA #Kawarji pic.twitter.com/tRtjUafIDJ — Kawarji (@Kawarji4) December 10, 2024

Beaucoup plus loin, le Paris Saint-Germain s’est assuré un résultat (pour l’instant) salvateur contre Salzbourg et se donne le droit d’espérer du fond de sa 24e position (la dernière qualificative pour les barrages). Le Real Madrid, vainqueur de l’Atalanta et dix-huitième, souffle également. Enfin, le Bayern Munich semble aussi réaliser une jolie opération, puisque l’ogre allemand gagne cinq places.

À Lille et Monaco de jouer, maintenant.

Les notes du PSG