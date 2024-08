La nouvelle formule de la Ligue des champions : mode d'emploi

→ Un nouveau nombre d’équipes

Contrairement aux précédentes éditions, la Ligue des champions ne verra plus s’affronter 32 mais 36 équipes. Ce nouveau format permet, comme vous l’avez sans doute remarqué, d’avoir au moins trois clubs français directement qualifiés pour la C1 (le PSG, Monaco et Brest). Le quatrième de la dernière saison de Ligue 1, le LOSC, a pu rejoindre ses petits copains au bout d’une double confrontation remportée dans la douleur contre le Slavia Prague.

Petite précision tout de même, pour avoir trois clubs qualifiés d’office en C1, il faut que le championnat soit classé 5e à l’indice UEFA. C’est le cas de la France avec la Ligue 1, qui a déjà validé cette position pour les saisons 2024-2025 et 2025-2026. De plus, l’instance met également deux places en jeu pour récompenser les deux pays ayant signé les meilleures performances de la saison à l’indice UEFA. Cette saison, ces places profitent à l’Allemagne (le Borussia Dortmund) et à l’Italie (Bologne). Bref, bienvenue à la Superligue !

La Ligue des champions changera de formule la saison prochaine 🏆 Au programme : ➕ de matches, ➕ de chocs et ➕ de suspens !#UCLFinal | #UCL | @gkuntzmann pic.twitter.com/ZEaqkMkqN1 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 2, 2024

→ La phase de poules, c’est fini

Vous pouvez dire adieu à la phase de groupes avec 8 poules de 4 équipes, celle que l’on connaît depuis une éternité ou presque. Place maintenant à une « saison régulière », à la sauce NBA. Un classement unique entre des équipes qui affronteront chacune huit adversaires différents, pour un total de… 288 matchs pour cette première phase (ah, l’argent). Le découpage est assez simple : quatre matchs à la maison, quatre autres à l’extérieur, tout cela entre la mi-septembre et la fin du mois de janvier, soit quasiment cinq mois de compétition. Seule la première journée se disputera le mardi-mercredi-jeudi, avant de revenir à du classique mardi-mercredi. On vous rassure : une victoire rapporte toujours trois points. Pour l’instant.

Et la suite, alors ? Le classement intégral sera déterminé le 29 janvier 2025, à l’issue de cette saison régulière, sans que l’on ne sache encore vraiment si le suspense sera au rendez-vous jusqu’au bout. Les huit premiers seront directement qualifiés pour les huitièmes de finale, alors que les équipes classées de la 9e à la 24e place auront le droit de se retrouver pour des barrages allers-retours pour tenter de se hisser au tour suivant. Une autre nouveauté : la fin des repêchages. Cette fois, il n’y aura pas de reversement en Ligue Europa pour la consolante, les clubs terminant dans les douze derniers prendront la porte. Après cette overdose de matchs, la Ligue des champions retrouvera son format « traditionnel », à la seule différence que le tournoi se poursuivra avec un tableau déjà établi, permettant par exemple au 1er de la saison régulière de ne pas pouvoir rencontrer le 2e avant… la finale. Précision : la formule sera la même en C3 et en C4.

→ À quoi va ressembler le tirage au sort ?

Attention, autre grande révolution. Le tirage au sort manuel, c’est terminé. À partir de cette édition 2024-2025, un logiciel informatique effectuera le tirage des huit rencontres différentes pour chaque club. Avant de crier au scandale, voici les raisons : avec le nouveau format, il faudrait plus de 1000 boules réparties dans 36 saladiers, ce qui rendrait le bazar interminable. Hum. Pour consoler les adeptes de ce rendez-vous incontournable de la fin de l’été, il y aura toujours des petites boules à touiller pour déterminer le nom des équipes, avant d’appuyer sur le bouton magique pour déterminer son menu. Le robot attribuera alors automatiquement les huit matchs réservés à l’heureux élu, en précisant lesquels se joueront à domicile et à l’extérieur. Pas de jaloux, puisque chacun affrontera deux adversaires dans chaque chapeau (autant dire que ceux-là n’ont plus trop d’importance). Un club ne pourra cependant pas se frotter à trois équipes d’un même championnat : en gros, le Stade brestois ne pourra pas se coltiner Manchester City, Liverpool et Aston Villa. Une chose ne devrait pas changer, en revanche : la durée interminable du « tirage au sort ».

→ Quel programme pour les clubs français ?

Qu’est-ce qui peut bien attendre les représentants français que seront le Paris Saint-Germain, Monaco, Brest et Lille ? Le premier se place dans le chapeau 1, le LOSC dans le troisième et Monégasques et Brestois se retrouvent dans le quatrième. Sans grande incidence avec cette nouvelle formule, puisque chacun affrontera deux équipes de chaque pot, comme précisé précédemment. À quoi pourrait ressembler le pire calendrier ? Manchester City, le Real Madrid, le Bayer Leverkusen, Arsenal, le PSV, le Sporting, Bologne et Stuttgart. Oui, et le « meilleur » ? L’Inter (ne pas taper, il fallait en choisir un), le RB Leipzig, le Club Bruges, le Shakhtar, l’Etoile rouge Belgrade, les Young Boys, le Slovan Bratislava et Sturm Graz. Tout ça pour pondre un classement entre des équipes qui n’auront pas toutes pu jouer l’une contre l’autre. Bof, hein.

→ Au fait, ce sera diffusé sur quelle chaîne ?

Fin du jeu pour beIN Sports et RMC Sport. Cette saison et jusqu’en 2027, c’est seulement Canal+ qui sera aux manettes de la Ligue des champions. La chaîne cryptée diffusera également en intégralité la Ligue Europa et la Ligue Conférence. La finale passera en clair tout de même sur M6. Qui a des codes ?

