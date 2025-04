La France surclasse la Norvège et se qualifie pour le Final Four de la Ligue des nations

Norvège (F) 0-2 France (F)

Buts : Baltimore (76e), C. Mateo

La patience est la clé.

À trois mois de l’Euro féminin, l’équipe de France s’est offert une victoire de prestige en Ligue des nations face à la Norvège (0-2). Si le premier acte a été aussi fermé que soporifique, malgré une belle domination française, un éclair de Sakina Karchaoui a réveillé l’Ullevaal Stadion : à 25 mètres des cages, la Tricolore a tenté une lourde frappe croisée, qui est venue s’écraser sur le poteau de Cecilie Fiskerstrand (35e). Dans la foulée, c’est au tour de Pauline Peyraud-Magnin, la capitaine des Bleues, de briller en claquant de justesse une tentative d’Elisabeth Terland (40e). Les joueuses de Laurent Bonadei, qui restent sur trois succès consécutifs, montent en puissance, mais ne parviennent pas à trouver la faille.

Le sort s’acharne au retour des vestiaires, puisque c’est au tour de Marie-Antoinette Katoto, idéalement servie par Salma Bacha, de voir sa belle volée du droit être repoussée par la barre transversale (47e). Alors que les minutes défilent et que tout porte à croire que l’on se dirige vers un match nul et vierge, Sandy Baltimore vient ouvrir le score. À la suite d’un une-deux plein axe avec Grace Geyoro, l’ailière de Chelsea se faufile dans la surface avant de crucifier Fiskerstrand d’un tir du pied gauche (0-1, 76e). C’est ensuite à Clara Mateo de tuer tout suspense. Trouvée sur un centre tendu de Bacha, la buteuse du Paris FC, à peine entrée en jeu, croise parfaitement sa tête pour alourdir le score (0-2, 85e). La réaction norvégienne avec la barre de Frida Maanum ne changera rien (87e). Avec cette belle victoire, les Bleues, toujours invaincues dans cette compétition, assurent leur présence dans le Final Four de la Ligue des nations, qui se déroulera en octobre prochain.

Champagne.

Les Bleues dominent péniblement la Norvège