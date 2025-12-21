S’abonner au mag
  • Premier League
  • J17
  • Aston Villa-Manchester United (2-1)

Aston Villa suit le rythme d'Arsenal et Manchester City

AC
Aston Villa 2-1 Manchester United

Buts : Rogers (45e, 57e) pour Aston Villa // Cunha (45e+3) pour Manchester United

Ils sont fous ces Villans.

Malgré le tempo d’enfer imposé par les Gunners et les Citizens, Aston Villa s’accroche et reste dans la roue des deux ogres de la Premier League. L’équipe d’Unai Emery a en effet décroché son onzième succès de la saison ce dimanche face à Manchester United (2-1), restant donc à trois points du leader Arsenal et un point du dauphin Manchester City.

Le premier acte fut pénible, du moins jusqu’à la fin du temps réglementaire qui a tout changé : Morgan Rogers, en solo depuis le côté gauche, s’en va nettoyer la lunette opposée de Senne Lammens (1-0, 45e).

Mais pas le temps de fêter ça pour les locaux que MU revient déjà dans le game, et Matheus Cuna réplique du tac au tac en imitant Rogers pour égaliser avant la pause (1-1, 45e+3). Mais au retour des vestiaires, Rogers, encore lui, s’en va faire danser les Red Devils et délivrer le Villa Park peu avant l’heure de jeu pour un superbe doublé (2-1, 57e). À noter l’entrée en jeu côté mancunien d’un certain Jack Fletcher, fils de Darren, pour ses premières minutes en Premier League. Une maigre consolation, car la fête du soir se passe à Birmingham : Aston Villa est troisième de Premier League à quasi mi-parcours, et c’est plus que logique.

