Le président de l’Inter ne cherche pas d’excuse au supporter qui a lancé un pétard sur le gardien de la Cremonese

Pétard lancé sur le gardien de Crémone : le président de l’Inter ne cherche pas d’excuse à ses supporters

Toujours un pour gâcher la fête. La rencontre Cremonese-Inter (0-2) dimanche, pour la 23e journée de Serie A, aurait pu se dérouler sans encombre. Mais quelques minutes après la reprise de la seconde période, un pétard lancé depuis le parcage intériste est venu s’écraser sur la jambe d’Emil Audero, pris dans un nuage de fumée. Plus de peur que de mal finalement pour le gardien indonésien de Crémone, qui a repris son poste après plusieurs secondes au sol.

Après cet incident, le président de l’Inter Milan, Giuseppe Marotta, ne s’est pas cherché d’excuse, qualifiant l’acte d’« insensé et profondément antisportif », au micro de Sky Sport Italia. « Je sais que les autorités enquêtent, mais il s’agit peut-être d’un acte isolé. Nous attendrons donc avant de nous prononcer. Cependant, je crois que mon opinion est partagée par tous les supporters de l’Inter. Je remercie Audero : grâce à son professionnalisme, le match a pu se dérouler jusqu’au bout. »

L’auteur du geste a perdu trois doigts

Le plus absurde dans l’histoire ? Selon la Gazzetta dello Sport, l’auteur du jet de pétard a perdu trois doigts dans l’opération. Le tifoso sera arrêté après son hospitalisation, l’Inter devrait écoper d’une amende bien salée, et les supporters nerazzurri risquent une suspension de déplacement. 

Un 0/20.

Avec un bijou de Zieliński, l’Inter domine la Cremonese et s’envole en tête de la Serie A

