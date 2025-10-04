S’abonner au mag
  • Serie A
  • J6
  • Inter-Cremonese (4-1)

Récital d’Ange-Yoan Bonny avec l’Inter face à la Cremonese

Par Andrea Chazy
2 minutes

Auteur d’un but et de trois passes décisives, le Français Ange-Yoan Bonny a été le grand bonhomme de cet Inter-Cremonese (4-1) facilement remporté par les Nerazzurri.

Récital d’Ange-Yoan Bonny avec l’Inter face à la Cremonese

Inter 4-1 Cremonese

Buts : Lautaro Martínez (6e), Bonny (38e), Dimarco (55e), Barella (57e) pour l’Inter // Bonazzoli (88e) pour la Cremonese

L’aventure de Bonny à l’Inter commence maintenant.

Titularisé en l’absence de Marcus Thuram, blessé, le jeune attaquant français Ange-Yoan Bonny a brillé ce samedi face à la Cremonese (4-1) en étant impliqué sur la totalité des buts de son équipe.

Dans un San Siro plein, tout commence très vite lorsque Nicolò Barella lance Bonny en profondeur, qui sert sur un plateau Lautaro Martínez pour l’ouverture du score (1-0, 6e). Si un but est logiquement refusé à Manuel Akanji pour hors-jeu, c’est aussi parce que Bonny n’est pas impliqué dans celui-ci. Sur l’une des actions suivantes, Federico Dimarco dépose un caviar sur la tête du bomber né à Aubervilliers qui fait le break (2-0, 38e).

Mais si l’ancien joueur de Parme sort sous les applaudissements nourris des tifosi interisti à l’heure de jeu, c’est parce que l’attaquant nerazzurro va encore s’illustrer au retour des vestiaires en délivrant deux nouvelles passes décisives : une première pour Dimarco en retrait avant une frappe placée (3-0, 55e), une autre enfin pour Barella en plein cœur de la surface d’un promu totalement dépassé par les événements (4-0, 57e). En fin de rencontre, sous l’impulsion de Jamie Vardy, entré en jeu et remuant, Federico Bonazzoli réduit le score dans son jardin préféré (4-1, 88e). Sans pour autant ravir la vedette à Bonny, définitivement l’homme de la soirée et élu homme du match. Le début d’une longue série ? En attendant de le savoir, l’Inter recolle provisoirement à ses principaux rivaux, tandis que la Cremo’ subit sa première défaite de la saison.

L'Inter gifle le Hellas, la Cremonese frustre le Milan

Par Andrea Chazy

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

03
Revivez Metz-Marseille (0-3)
Revivez Metz-Marseille (0-3)

Revivez Metz-Marseille (0-3)

Revivez Metz-Marseille (0-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!