Récital d’Ange-Yoan Bonny avec l’Inter face à la Cremonese

Auteur d’un but et de trois passes décisives, le Français Ange-Yoan Bonny a été le grand bonhomme de cet Inter-Cremonese (4-1) facilement remporté par les Nerazzurri.

Inter 4-1 Cremonese

Buts : Lautaro Martínez (6e), Bonny (38e), Dimarco (55e), Barella (57e) pour l’Inter // Bonazzoli (88e) pour la Cremonese

L’aventure de Bonny à l’Inter commence maintenant.

Titularisé en l’absence de Marcus Thuram, blessé, le jeune attaquant français Ange-Yoan Bonny a brillé ce samedi face à la Cremonese (4-1) en étant impliqué sur la totalité des buts de son équipe.

Dans un San Siro plein, tout commence très vite lorsque Nicolò Barella lance Bonny en profondeur, qui sert sur un plateau Lautaro Martínez pour l’ouverture du score (1-0, 6e). Si un but est logiquement refusé à Manuel Akanji pour hors-jeu, c’est aussi parce que Bonny n’est pas impliqué dans celui-ci. Sur l’une des actions suivantes, Federico Dimarco dépose un caviar sur la tête du bomber né à Aubervilliers qui fait le break (2-0, 38e).

Mais si l’ancien joueur de Parme sort sous les applaudissements nourris des tifosi interisti à l’heure de jeu, c’est parce que l’attaquant nerazzurro va encore s’illustrer au retour des vestiaires en délivrant deux nouvelles passes décisives : une première pour Dimarco en retrait avant une frappe placée (3-0, 55e), une autre enfin pour Barella en plein cœur de la surface d’un promu totalement dépassé par les événements (4-0, 57e). En fin de rencontre, sous l’impulsion de Jamie Vardy, entré en jeu et remuant, Federico Bonazzoli réduit le score dans son jardin préféré (4-1, 88e). Sans pour autant ravir la vedette à Bonny, définitivement l’homme de la soirée et élu homme du match. Le début d’une longue série ? En attendant de le savoir, l’Inter recolle provisoirement à ses principaux rivaux, tandis que la Cremo’ subit sa première défaite de la saison.

