Ligue 1 : Trois artistes en lice pour le trophée de joueur du mois de septembre

AC
La bataille s’annonce acharnée.

On connaît les trois joueurs en lice pour le trophée UNFP du mois de septembre : il s’agit de Florian Thauvin (Lens), Vitinha (PSG) et Romain Del Castillo (Brest).

Thauvin a notamment brillé face au LOSC dans le derby du Nord, en étant buteur et particulièrement influent dans le jeu proposé par les hommes de Pierre Sage. Del Castillo, lui, a crevé l’écran en étant décisif sur les trois rencontres du SB29 en septembre. Présence en revanche un peu plus surprenante peut-être pour Vitinha vu la forme du PSG en championnat en septembre avec notamment cette première défaite de la saison dans le Classique face à l’OM.

Et toi, c’est qui ton favori pour succéder à Ilan Kebbal ?

« C'était une catastrophe » : quand les clubs de L1 jouaient avec des ballons différents

03
