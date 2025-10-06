S’abonner au mag
Arsenal perd (encore) Martin Ødegaard

SF
Une bonne nouvelle ? Pas trop vite.

À croire que Londres s’est abonnée au drame médical. Arsenal venait tout juste de récupérer Bukayo Saka et paf, nouvelle tuile, Martin Ødegaard file à l’infirmerie. Touché au ligament collatéral médial du genou gauche contre West Ham, le capitaine norvégien est forfait pour la trêve internationale et manquera les rencontres face à Israël et à la Nouvelle-Zélande. Le club n’a donné aucun délai de retour, préférant parler d’une « évaluation continue » au Sobha Realty Training Centre.

Un record dont il se serait bien passé

Ce samedi, Ødegaard est devenu le premier joueur de l’histoire de la Premier League à sortir avant la pause lors de trois titularisations consécutives : Leeds (36e), Nottingham Forest (18e) et donc West Ham (30e). Pas vraiment le genre de stat qu’on encadre dans le salon.

Et comme le malheur aime la compagnie, le Norvégien n’est pas le seul. Entre Kai Havertz, Gabriel Jesus, Noni Madueke et désormais Ødegaard, l’infirmerie des Gunners a des airs de salle d’attente bondée un lundi matin, avec Mikel Arteta en médecin de garde obligé d’improviser des ordonnances tactiques.

Le problème, c’est qu’on connaît déjà le scénario. La saison dernière, privé de son maestro entre septembre et novembre, Arsenal avait calé pile au moment où Liverpool d’Arne Slot, emmené par un Mohamed Salah en mode supernova, appuyait sur l’accélérateur. Cette fois, les Londoniens dominent encore la Premier League, mais sans leur chef d’orchestre de 26 ans, le risque de fausse note grandit à chaque match.

Pas de panique, Max Dowman et les U19 sont là.

Manchester United se remet la tête à l’endroit, Arsenal met la pression à Liverpool

SF

