Oui, il est possible de jouer en Ligue des champions à 15 ans

Un petit Canonnier pour la route ?

Arsenal aime battre des records cette saison. Après avoir dépoussiéré une relique de 1903 en gardant sa cage inviolée pendant huit rencontres consécutives, Arteta et sa bande ont décidé de faire jouer la garderie ce mardi soir face au Slavia Prague (0-3). Max Dowman, phénomène de la présaison d’Arsenal, a fait son entrée à la 72e minute à la place de Leandro Trossard. À 15 ans et 308 jours, il devient ainsi le plus jeune joueur à fouler une pelouse de Ligue des champions. (Info inutile : la dernière fois qu’Arsenal a pris un but, il avait 15 ans et 271 jours.)

L’adolescent efface des tablettes Youssoufa Moukoko, qui s’était offert quelques minutes glacées à Saint-Pétersbourg avec Dortmund en 2020 à 16 ans et 18 jours et devance même Lamine Yamal dans le livre des records. Premier joueur de 15 ans à goûter à la C1, rien que ça.

Max Dowman becomes the youngest player in Champions League history 💫#UCL pic.twitter.com/SJvL06qSMG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2025

Et ce n’est pas un coup d’essai : en août dernier, le gamin né en 2009 s’était déjà invité en Premier League, devenant le deuxième plus jeune joueur de l’histoire du championnat anglais à 15 ans et 234 jours, lors d’un tranquille 5-0 contre Leeds. Le trône, lui, reste toujours entre les mains de son pote Ethan Nwaneri, lancé à 15 ans et 181 jours, déjà en 2022.

Avant, on disait : « Il n’a même pas le bac ». Bientôt, faudra dire : « Il n’a pas le brevet. »

