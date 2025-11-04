Arsenal impressionne encore à Prague, Naples et Francfort se regardent

Début de soirée, Nuit de folie ?

Prague-Arsenal (0-3), et Naples-Francfort (0-0) : une soirée à sens unique, une soirée à tourner en rond. En Tchéquie, Gabriel a envoyé la première mèche (1re), puis le Slavia a répondu par de l’intensité et des bonnes séquences de pressing lors du premier quart d’heure. Signe d’une soirée galère pour les Gunners ? Pas du tout, dès lors que Bukayo Saka, capitaine des Londoniens, a cadré la première frappe des Anglais (20e). Le match a ensuite logiquement basculé en faveur du leader de Premier League, surtout quand Gabriel est tombé sur une main litigieuse de Lukáš Provod, capitaine tchèque. Saka a transformé le penalty (0-1, 32e). Puis Arsenal a déroulé.

Mikel Merino y est allé de son doublé, marquant le premier juste après la pause, sur un joli boulot de Leandro Trossard (0-2, 46e), puis de la tête, sur une sortie foirée de Jakub Markovič (0-3, 68e). Ben White, avec son pied très (très) haut, aurait pu être sanctionné d’un penalty, mais Lukáš Provod, capitaine tchèque, a fait main (86e). Décidément. Le Slavia n’a pas marqué depuis son premier match de phase de ligue, et Arsenal enchaîne une quatrième victoire sans prendre de but en Ligue des champions, prenant provisoirement la tête du classement. Le bilan est parfait.

Francfort arrête les 5-1

Deux ans après la double victoire de Naples en huitièmes de finale de Ligue des champions, Naples et Francfort ont passé la soirée à se regarder (0-0). Après en avoir pris cinq à Liverpool, à Madrid et en avoir mis cinq à Galatasaray, Francfort s’est calmé. Les Italiens ont mis le pied sur la balle, et les gars de Dino Toppmöller ont montré leurs crocs. Jean-Mattéo Bahoya, ancien de la p’tite ville de Trélazé, aurait pu ouvrir le score (3e). Frank Anguissa, ancien de la p’tite ville de Marseille, lui a répondu (6e). Après la frappe sans puissance de Scott McTominay (69e), l’imprécision d’Anguissa (75e) et la dernière balle de match d’Eljif Elmas (90e+5), les deux équipes stagnent à quatre points. Naples met fin à une série de 21 matchs avec au moins un but en Ligue des champions.

Bel apéro.

Naples 0-0 Eintracht Francfort

Slavia Prague 0-3 Arsenal

Buts : Saka (SP, 32e) et Merino (46e et 68e) pour les Gunners