CM
Pablo Longoria est clair sur l’avenir de Roberto De Zerbi à l’OM

Comme dirait Orelsan, tout va bien.

Pablo Longoria a livré ce jeudi son bilan de mi-saison très positif sur son club en tenant à couper court à toute spéculation : Roberto De Zerbi est solidement installé sur le banc marseillais. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’Italien bénéficie d’un soutien total de sa direction. « J’espère qu’il sera l’entraîneur de l’OM aussi longtemps que je serai présent », a glissé le président.

Satisfait de la progression de l’équipe, actuellement 3e de Ligue 1 et encore en vie en Ligue des champions, Longoria ne tarit pas d’éloges sur son coach, qu’il considère comme « l’entraîneur idéal pour Marseille », capable de figurer « dans beaucoup de listes des meilleurs entraîneurs européens ». Quant aux rumeurs de départ, le président temporise. Pas le moment, selon lui, de parler avenir ou clauses, préférant souligner les signes d’intégration du technicien de 46 ans, qui commence à parler français.

Höjbjerg n’est pas sur le départ

Sur le mercato hivernal, pas de folie à prévoir. Pablo Longoria donne la priorité aux finances, entamées par un mercato plus coûteux que prévu. Le président ferme toutefois la porte à un départ de Pierre-Emile Höjbjerg. « S’il y a des possibilités, c’est nécessaire d’avoir un joueur offensif en plus derrière Mason (Greenwood). L’équipe a un peu souffert de ce manque de rotation offensive. Concernant Pierre-Emile Höjbjerg (annoncé à la Juventus) ? Je ferme complètement la porte. »

Un mercato calme à l’OM sous Longoria, c’est donc possible ?

Quels sont les clubs de Ligue 1 les plus affaiblis par la CAN ?

CM

