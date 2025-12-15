OM-Monaco : les précisions de la DTA sur le but refusé à Lamine Camara

Zone interdite.

L’AS Monaco a pu se mordre les doigts d’être rentrée de Marseille avec zéro point dans sa besace, ce dimanche (1-0). Au-delà des occasions manquées, Lamine Camara a pensé ouvrir le score à la 52e minute… avant de voir son but refusé en raison d’une position de hors-jeu de Folarin Balogun au départ de l’action. L’attaquant américain n’avait pourtant pas touché le ballon, même si sa position avait poussé Nayef Aguerd à le suivre dans la surface.

Une question d’interprétation

« Il fait action de jeu, pour moi il y a un impact. Il faut revenir au début de l’action », peut-on entendre du côté de la VAR, où la décision de confirmer le hors-jeu a été prise en quelques secondes, estimant que Balogun avait influencé à sa manière la situation.

<iframe loading="lazy" title="J16 - Olympique de Marseille v AS Monaco (52e)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/EMON7W4c7Js?start=3&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Dans son traditionnel débrief du lundi, la Direction technique de l’arbitrage insiste sur la notion de « zone grise dans la mesure où plusieurs critères d’interprétation existent, n’aboutissant pas nécessairement à la même décision : but valable ou but refusé. »

Avant de développer : « En particulier, eu égard au déplacement initial du défenseur marseillais numéro 21 en direction du point de chute présumé du ballon, entravé rapidement par la position de hors-jeu de l’attaquant monégasque numéro 9, il n’est pas clairement erroné d’estimer que la position de ce dernier a influencé la capacité du défenseur à jouer le ballon. Ainsi, la décision d’annuler le but peut ne pas être considérée comme une “erreur manifeste” au sens du protocole de l’assistance vidéo, même si celle d’accorder le but aurait également pu être naturellement envisagée. »

Dans la même rencontre, la DTA précise également que la potentielle main de Mohamed Salisu dans la surface à la 70e minute ne pouvait pas déboucher sur un penalty pour l’OM.

Libres arbitres.

