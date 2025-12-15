Nantes piste (encore) un ancien Montpelliérain

La team OM s’agrandit à Nantes.

Après Andy Delort et Florent Mollet, deux expériences assez décevantes, le FC Nantes est sur la piste d’un autre ancien Montpelliérain. Selon Ouest-France, Rémy Cabella est pisté par l’actuel relégable. L’international français (oui, oui) sort d’un bon passage à Lille avec un dernier but banger. Le joueur aux 330 matchs de Ligue 1 s’est également engagé cette année pour sauver l’AC Ajaccio, club de sa ville natale, aux côtés de Benjamin André, Vincent Marchetti et d’autres.

Le FC Nantes marque moins d’un but par match

Après la France, l’Angleterre et la Russie, l’offensif de 35 ans a découvert la Grèce cet été, où il a disputé moins de dix matchs de championnat. Il n’est pas non plus sur la liste des joueurs inscrits pour disputer la Ligue des champions, alors qu’il est sous contrat avec les Grecs jusqu’en 2027. Il pourrait bien renforcer un très faible FC Nantes, avant-dernière attaque de Ligue 1 avec 14 buts marqués en 16 matchs.

La filière Christian Karembeu ?

