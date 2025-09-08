Benjamin André, Rémy Cabella et Vincent Marchetti parmi les nouveaux membres du bureau de l'AC Ajaccio

Du beau monde.

Selon Corse-Matin, la nouvelle équipe dirigeante de l’AC Ajaccio s’est réunie en assemblée générale ce lundi pour constituer son nouveau bureau directeur après la démission du précédent mi-août. À l’ordre du jour notamment l’élection du nouveau président du club. C’est finalement Michaël Torre, ancien responsable de la section futsal du club, qui a été élu président de l’association AC Ajaccio.

Parmi les autres membres du bureau, on retrouve également les footballeurs Vincent Marchetti et Rémy Cabella, natifs d’Ajaccio ainsi que Benjamin André, le capitaine lillois, formé à l’ACA. La nouvelle équipe dirigeante aura donc pour but de faire gravir les échelons au club ajaccien, le club ayant été repêché en Régional 2.

Les Ours retrouveront la compétition le 5 octobre prochain.

