Le hors-jeu au millimètre qui a sauvé l’OM contre l’Union saint-gilloise

Ouf.

L’OM a eu chaud, ce mardi soir, contre l’Union saint-gilloise (2-3). Cette fois, la pièce est tombée du bon côté pour les Marseillais, un mois après un scénario cruel contre l’Atalanta au Vélodrome. À Bruxelles, la VAR et les millimètres ont permis à Marseille d’éviter de se faire rejoindre par les Belges et vivre une fin de partie frustrante.

Deux grosses frayeurs pour l’OM

76e minute : Kevin Mac Allister (rien à voir avec Maman j’ai raté l’avion) pense marquer le but du 3-3 après une magnifique ouverture d’Adem Zorgane… avant que l’assistance vidéo ne signale à l’arbitre de la rencontre un hors-jeu. Sur les ralentis, celui-ci n’est pas flagrant, mais il se joue en fait à un millimètre ou deux, un minuscule bout de pied dépassant devant Emerson Palmieri.

On a vécu une première historique ce soir : un hors-jeu pour un nanomètre pic.twitter.com/fsDbU8Pm8I — Scipion (@Scipionista) December 9, 2025

Tant mieux pour les Marseillais, qui ont encore réussi à se faire peur derrière, Promise David ayant même célébré son but en retirant son maillot. Oui, mais lui aussi a été rattrapé par la patrouille et la VAR pour un nouveau hors-jeu.

Allez, un petit point, et la qualif pourrait être dans la poche.

Les notes de l’OM