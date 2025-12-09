Le Bayern se relance avec succès face au Sporting Portugal

Bayern Munich 1-1 Sporting Portugal

Buts : Gnabry (65e), Karl (69e), Tah (77e) pour le FCB // Kimmich (54e csc) pour le SCP

Quand on vous dit de faire attention à l’animal blessé…

Deux semaines après sa défaite contre Arsenal, le Bayern Munich s’est bien rattrapé sur sa pelouse en l’emportant sans trembler (ou presque) face au Sporting. Les Bavarois recollent provisoirement à hauteur du leader londonien, tandis que les Lisboètes manquent d’intégrer le Top 8.

Tambour battant, le Rekordmeister ouvre le score au bout de seulement cinq minutes grâce à la patte gauche du virevoltant Lennart Karl. Malheureusement pour lui, son coup d’éclat est annulé par la VAR à cause d’une position de hors-jeu de Serge Gnabry, auteur d’une lumineuse passe décisive. L’international allemand est dans un grand soir mais manque de trouver le cadre à deux reprises en première mi-temps. Son salut viendra dans le second acte : sur un corner botté par Michael Olise, Gnabry, esseulé au second poteau, tente sa chance d’une puissante reprise du droit qui fait mouche et du bien au Bayern. Dix minutes plus tôt, Joshua Kimmich avait en effet ouvert le score contre son camp et le cours du jeu en déviant dans les filets de Manuel Neuer une tentative de Joao Simoes qui venait de ranger Jonathan Tah dans sa poche.

Mais cette soirée était placée sous le signe de la revanche du côté des locaux. Dans la foulée de l’égalisation de Gnabry, Lennart Karl fait oublier son but annulé en redonnant l’avantage aux siens, avant que Tah ne tire le coup de grâce en inscrivant son premier but de la C1 cette saison en reprenant une tête en retrait de l’inévitable Gnabry, lui-même trouvé par un centre millimétré de Kimmich.

Comme quoi, le plus dur ce n’est pas de marquer contre le Bayern, c’est de réussir après l’avoir piqué dans son orgueil.