  France
  Olympique de Marseille

Fabrizio Ravanelli va quitter l’OM

De futur président en puissance à paria. Selon les informations de La Provence, le départ du désormais ex-conseiller institutionnel et sportif de Pablo Longoria de l’OM devrait se concrétiser dans les prochains jours.

La légende olympienne écartée depuis plusieurs mois

Figure incontournable du board olympien la saison dernière, il avait finalement été mis progressivement à l’écart à partir du printemps dernier. L’ancien président olympien ne jugeant plus utile sa présence au quotidien et Medhi Benatia supportant mal sa proximité avec le groupe professionnel et le poids qu’il prenait au sein de l’organigramme phocéen, comme le rappelle le quotidien provençal. Une procédure de licenciement serait en cours, sans que le motif n’ait été précisé selon nos confrères.

Marseille ton univers impitoyable, même pour le Renard argenté.

La déclaration forte d’Adrien Rabiot sur son aventure marseillaise

