- Ligue 1
- J25
- Toulouse-OM
En direct : Toulouse - Marseille (0-0)
Par Jérémie Baron
Bonne nouvelle pour l'OM, vu le massacre de mercredi : pas de Charlie Cresswell, sorti sur blessure au Vélodrome. En face, Benjamin Pavard et Quinten Timber sont titu !
On se met les compos !
Avec Big Flo et Oli en consultants Ligue1+, donc.
SALUT LES COSTAUDS ! À peine le temps de se remettre du quart de finale de Coupe de France qu'on se mange un nouveau Toulouse-Marseille, ce samedi soir. Cette fois, c'est au Stadium, et en Ligue 1. Youpi !
Toulouse FC
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Buteurs
Remplaçants
Olympique de Marseille
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
GR Guillaume Restes DS Djibril Sidibé RN Rasmus Nicolaisen MM Mark McKenzie WK W. Kamanzi PD Pape Diop CC Cristian Casseres DM Dayann Methalie AD Aron Donnum YG Yann Gboho EM Emersonn
Par Jérémie Baron