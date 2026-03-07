S’abonner au mag
  • FA Cup
  • 8e de finales
  • Mansfield-Arsenal (1-2)

Arsenal évite le piège tendu par Mansfield et file en quarts de la FA Cup

TM
3 Réactions
Arsenal évite le piège tendu par Mansfield et file en quarts de la FA Cup

  Mansfield 1-2 Arsenal

Buts: Evans (50e) pour les Stags / Madueke (41e), Eze (66e) pour les Gunners

Avec une équipe largement remaniée (neuf changements par rapport à la victoire face à Brighton), Arsenal s’est qualifié péniblement pour les quarts de finale de la FA Cup ce samedi face à la vaillante équipe de Mansfield (1-2). Pourtant, ce 46ᵉ match de la saison des Gunners n’a pas été une formalité.

Sur une pelouse pas vraiment verte dans le plus vieux stade du football professionnel au monde, puisqu’il a été bâti en 1861, Arsenal, qui a perdu Leandro Trossard sur blessure (36ᵉ), a mis du temps avant de prendre le dessus. Bousculés par les locaux, 16ᵉ de League One, qui ont eu plusieurs opportunités d’ouvrir le score (11 tirs, 1 cadré en première période), les visiteurs ont dû attendre un coup de canon de Noni Madueke (0-1, 41ᵉ) juste avant la mi-temps pour mener au score.

Plus de peur que de mal

Alors que l’on pensait que le plus dur était fait pour la troupe d’Arteta, Mansfield se rebelle. Suite à une perte de balle plein axe de Marli Salmon, Will Evans percute, enrhume Cristhian Mosquera avant de tromper Kepa d’une frappe croisée (1-1, 50ᵉ). Tout est à refaire. Arteta injecte du sang neuf avec les entrées d’Eberechi Eze et Jurrien Timber. Un choix qui va s’avérer payant. Si Kyle Knoyle parvient à réaliser un magnifique sauvetage sur la ligne, Eze se joue de la défense avant d’envoyer un missile en lucarne (1-2, 66e). À quelques minutes de la fin, Bukayo Saka a l’occasion de tuer le suspense mais encore une fois Liam Roberts réalise un arrêt décisif pour garder les siens en vie. Cela ne suffira malheureusement pas, puisqu’Arsenal s’impose tant bien que mal et enchaîne un onzième match sans défaite (TCC) et se hisse en quarts de finale de la compétition, où il retrouvera Liverpool.

Le quadruplé toujours dans le viseur.

Arsenal prend de l’avance grâce au nul de City, Chelsea gifle Villa avec un grand João Pedro

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.