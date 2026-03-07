Arsenal évite le piège tendu par Mansfield et file en quarts de la FA Cup

Mansfield 1-2 Arsenal

Buts: Evans (50e) pour les Stags / Madueke (41e), Eze (66e) pour les Gunners

Avec une équipe largement remaniée (neuf changements par rapport à la victoire face à Brighton), Arsenal s’est qualifié péniblement pour les quarts de finale de la FA Cup ce samedi face à la vaillante équipe de Mansfield (1-2). Pourtant, ce 46ᵉ match de la saison des Gunners n’a pas été une formalité.

Sur une pelouse pas vraiment verte dans le plus vieux stade du football professionnel au monde, puisqu’il a été bâti en 1861, Arsenal, qui a perdu Leandro Trossard sur blessure (36ᵉ), a mis du temps avant de prendre le dessus. Bousculés par les locaux, 16ᵉ de League One, qui ont eu plusieurs opportunités d’ouvrir le score (11 tirs, 1 cadré en première période), les visiteurs ont dû attendre un coup de canon de Noni Madueke (0-1, 41ᵉ) juste avant la mi-temps pour mener au score.

Plus de peur que de mal

Alors que l’on pensait que le plus dur était fait pour la troupe d’Arteta, Mansfield se rebelle. Suite à une perte de balle plein axe de Marli Salmon, Will Evans percute, enrhume Cristhian Mosquera avant de tromper Kepa d’une frappe croisée (1-1, 50ᵉ). Tout est à refaire. Arteta injecte du sang neuf avec les entrées d’Eberechi Eze et Jurrien Timber. Un choix qui va s’avérer payant. Si Kyle Knoyle parvient à réaliser un magnifique sauvetage sur la ligne, Eze se joue de la défense avant d’envoyer un missile en lucarne (1-2, 66e). À quelques minutes de la fin, Bukayo Saka a l’occasion de tuer le suspense mais encore une fois Liam Roberts réalise un arrêt décisif pour garder les siens en vie. Cela ne suffira malheureusement pas, puisqu’Arsenal s’impose tant bien que mal et enchaîne un onzième match sans défaite (TCC) et se hisse en quarts de finale de la compétition, où il retrouvera Liverpool.

Le quadruplé toujours dans le viseur.

