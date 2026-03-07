Pep Guardiola conseille à Cherki de s’inspirer de De Bruyne

À bon entendeur. Avant le huitième de finale de FA Cup entre Newcastle et Manchester City ce samedi soir, Pep Guardiola a encore été dithyrambique avec Rayan Cherki, auteur de 9 buts et 10 passes décisives (TCC) cette saison, en conférence de presse : Ses statistiques et son impact sont énormes, a posé l’entraîneur espagnol. Donc je suis ravi de ce qu’il nous apporte, de le voir toujours essayer. On essaie de lui dire d’ajouter certaines choses à son jeu pour l’équipe, et il écoute toujours, il veut toujours le faire. Je suis vraiment surpris de voir à quel point il est ouvert et engagé pour progresser. »

Joue-la comme De Bruyne

Et à ce sujet, l’ancien technicien du Barça a trouvé un axe de progression pour son poulain : être davantage aux abords de la surface adverse. « Quand Kevin jouait avec nous, je le voulais proche de la surface, a déclaré Guardiola. Je ne veux pas Rayan au poste d’arrière droit. Ce n’est pas facile parce que les espaces sont réduits, mais il a la capacité de trouver ces petits espaces et de montrer son talent. »

Dans les pas d’une légende.

Arsenal prend de l’avance grâce au nul de City, Chelsea gifle Villa avec un grand João Pedro