Pep Guardiola conseille à Cherki de s’inspirer de De Bruyne

À bon entendeur. Avant le huitième de finale de FA Cup entre Newcastle et Manchester City ce samedi soir, Pep Guardiola a encore été dithyrambique avec Rayan Cherki, auteur de 9 buts et 10 passes décisives (TCC) cette saison, en conférence de presse : Ses statistiques et son impact sont énormes, a posé l’entraîneur espagnol. Donc je suis ravi de ce qu’il nous apporte, de le voir toujours essayer. On essaie de lui dire d’ajouter certaines choses à son jeu pour l’équipe, et il écoute toujours, il veut toujours le faire. Je suis vraiment surpris de voir à quel point il est ouvert et engagé pour progresser. »

Et à ce sujet, l’ancien technicien du Barça a trouvé un axe de progression pour son poulain : être davantage aux abords de la surface adverse. « Quand Kevin jouait avec nous, je le voulais proche de la surface, a déclaré Guardiola. Je ne veux pas Rayan au poste d’arrière droit. Ce n’est pas facile parce que les espaces sont réduits, mais il a la capacité de trouver ces petits espaces et de montrer son talent. »

Dans les pas d’une légende.

Arsenal prend de l’avance grâce au nul de City, Chelsea gifle Villa avec un grand João Pedro

C'était une émission, c'est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d'une petite soirée entre potes et le clinquant d'un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l'a oubliée, même 20 ans après.

