Chelsea a recruté Marc Cucurella… grâce à Manchester City

S’inspirer du travail d’un autre, mais rendre les crédits, ça passe ? Todd Boehly a balancé la raison du recrutement de Marc Cucurella à Chelsea en 2022 autour d’une table ronde  dans le cadre de la conférence iConnections. Ce n’est pas sa tignasse qui a séduit le directeur sportif (malgré lui) des Blues, mais bien le fait que Manchester City était sur le dossier.

Du coup de bol au coup de génie ?

«  Après avoir pris les rênes dans ces circonstances, toute l’équipe de direction est partie, explique l’homme d’affaires étasunien qui devait loucher sur son voisin à l’école. Je me suis retrouvé coincé dans le rôle de directeur sportif par intérim pendant un été, sans avoir la moindre idée de ce qui faisait un bon joueur de football. Mais je savais que si Manchester City voulait Marc Cucurella, je le voulais aussi. C’était aussi simple que ça. »

Et ça, c’est la première réussite de l’ère post- Abramovitch. Marc Cucurrella débarque à Chelsea lors du mercato estival 2022 contre 65 millions d’euros, passant sous le nez de Pep Guardiola et des Citizens. Le latéral gauche s’adapte vite et montre que le bleu foncé lui sied parfaitement, allant même jusqu’à soulever la Ligue Conférence et la Coupe du monde des clubs avec les Blues en 2025 (oui, on sait).

La Marc du débutant.

City et Villa perdent du terrain, Chelsea se déchire

SW

