Chelsea rattrape Manchester City sur le gong

Dans un match peu emballant comptant pour la vingtième journée de Premier League, Manchester City a cru s'imposer contre Chelsea sur la plus courte des marges grâce à un but de Tijani Reijnders inscrit avant la pause. Mais les Sky Blues ont manqué de vigilance, et laissé les Londoniens égaliser dans le temps additionnel. Arsenal est à six points...

Manchester City 1-1 Chelsea

But : Reijnders (42e) pour Manchester City // Fernandez (90e+4) pour Chelsea

Neuf défaites, deux nuls, 21 buts encaissés (contre six marqués), aucun clean-sheet, une attaque muette à huit reprises… Telles sont les statistiques principales des onze dernières parties de Chelsea face à Manchester City, toutes compétitions confondues, qui est donc invaincu face aux Londoniens depuis près de cinq ans (et le 29 mai 2021, soit la date d’une certaine finale de Ligue des champions). Dès lors, comment pouvait-on s’attendre à autre chose qu’une contre-performance de la part des Blues ce dimanche dans l’antre de l’équipe de Pep Guardiola ? Surtout en connaissant le contexte actuel, avec un changement d’entraîneur d’un côté et une série de bons résultats de l’autre. En toute logique et sans aucune surprise, Gianluigi Donnarumma et ses potes auraient donc dû dominer leurs adversaires pour revenir à quatre point de la première place squattée par Arsenal (qui s’est imposé, lui aussi, à Bournemouth). Ce qu’ils ont fait, jusque dans le temps additionnel… et l’égalisation de leur rival du jour, qui les privent finalement d’un précieux succès.

Haaland dangereux

Avec Rayan Cherki et Bernardo Silva titulaires, notamment, City affiche un visage aussi séduisant qu’offensif sur le papier. En face, les certitudes sont bien moins nombreuses : si les hommes de terrain n’ont pas changé, celui du banc ne s’appelle plus Enzo Maresca. C’est donc sous les ordres de Calum McFarlane que les Londoniens démarrent ce déplacement compliqué à Manchester, et ce n’est pas un cadeau pour l’ancien adjoint. Estevao se procure pourtant la première occasion, contrée par Josko Gvardiol, mais Phil Foden répond rapidement par une tentative non cadrée. Suffisant pour lancer le match ? Pas vraiment, l’ennui commençant à s’installer alors que la mi-temps n’est pas encore arrivée… Alors, les locaux décident d’accélérer : Silva fait danser la défense des visiteurs, sans succès, comme Erling Haaland qui teste la solidité de Filip Jorgensen et celle de son poteau. Au contraire, toutefois, de Tijani Reijnders qui ouvre le score d’un missile envoyé en lucarne peu avant l’entracte.

Delap seul petit frisson

Le second acte reprend par un changement (Estevao pour Andrey Santos) et une blessure, celle de Gvardiol (remplacé par Abdukodir Khusanov). Rien, cependant, qui ne modifie la physionomie de la confrontation : en contrôle et avec une possession de balle largement en sa faveur, Manchester se contente de gérer son avance sans pour autant jouer défensif alors que Chelsea galère à se montrer dangereux. Pour preuve, son premier tir cadré se fait encore attendre ! Liam Delap s’en charge, mais voit Donnarumma bloquer sa tentative. La suite ? Jérémy Doku entre et casse quelques reins, Khusanov se fait envoyer dans le décor par un Delap frustré… et le succès du favori, bien que court, se concrétise progressivement. Ce devait être tout pour le « choc » de la vingtième journée de Premier League de ce dimanche soir, si et seulement si Manchester avait fait attention jusqu’au bout. Car sur le gong, Fernandez offre finalement un point à sa team (qui maintient de justesse sa place dans le Top 5) ! Ça fait ainsi neuf défaites et trois nuls sur les douze dernières oppositions, désormais.

ET LA PREMIÈRE FLAMME VIENT DE REIJNDERS 💥 Le Néerlandais profite de ce contre pour venir placer une frappe superbe sous la barre de Jorgensen et City prend les devants, le match en direct sur CANAL+ 📺#MCICHE | #PremierLeague pic.twitter.com/E7phgWZgXM — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 4, 2026

Manchester City (4-2-3-1) : Donnarumma – Nunes, Dias (Aké, 80e), Gvardiol (Khusanov, 51e), O’Reilly – Rodri, Bernardo – Reijnders (Doku, 70e), Foden, Cherki – Haaland. Entraîneur : Guardiola.

Chelsea (4-3-3) : Jorgensen – Acheampong (Hato, 62e), Badiashile, Chalobah, Gusto – James, Fernandez – Estevao (Santos, 46e), Palmer, Neto – Pedro (Delap, 62e). Entraîneur : McFarlane.