City et Villa perdent du terrain, Chelsea se déchire

Dans le multiplex anglais de ce mercredi, les deux poursuivants d'Arsenal que sont Manchester City et Aston Villa n’ont pris qu’un point chacun, alors que Chelsea s’est encore vautré pour laisser Brentford lui passer devant. Mais de cette soirée, on retiendra surtout Antoine Semenyo.

Belle soirée pour Arsenal : ses deux poursuivants Manchester City (décidément en panne) et Aston Villa perdent deux points chacun ce mercredi, offrant aux Gunners la possibilité d’en prendre huit d’avance jeudi, en cas de victoire à Londres contre Liverpool. Au terme d’un premier acte poussif pour City contre Brighton (Gianluigi Donnarumma a dû se détendre dès la 2e minute), un crochet de Jérémy Doku dans la surface a permis à Erling Haaland, sur penalty, de marquer après trois matchs secs (41e). À la reprise, Bernardo Silva a manqué un but qu’il s’était pourtant ouvert (46e) et un quart d’heure plus tard, le délicieux Kaoru Mitoma a glissé le ballon dans le petit filet (60e). Entré seulement pour les 20 dernières minutes, Rayan Cherki a offert une superbe balle de doublé à Haaland (qui a vendangé, 80e), puis a manqué de justesse (86e, 88e), à l’image de ses coéquipiers. Un but partout score final, et troisième nul de suite pour les Skyblues. Ballotté par Crystal Palace, Villa n’a rien pu faire non plus à Selhurst Park (0-0), malgré le poteau trouvé par Victor Lindelöf en fin de partie (84e).

⚡ Kaoru Mitoma égalise face à Manchester City ! ⏳ Les Cityzens vont devoir s’employer pour ne pas laisser filer des points dans la course au titre... 📺 Le Multiplex, c’est maintenant sur CANAL+ Sport 360#PremierLeague pic.twitter.com/x9ds72PLeA — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 7, 2026

Le prince Harry Wilson

À Craven Cottage, Chelsea s’est pris les pieds dans le tapis contre Fulham (2-1) et voit son adversaire du soir revenir à sa hauteur, sous les yeux de son futur entraîneur Liam Rosenior qui, depuis les tribunes, a pu observer le carnage. Enzo Fernández n’avait pas été loin du corner rentrant (19e), mais Harry Wilson a rapidement pris les choses en main : l’international gallois a provoqué le carton rouge de Marc Cucurella (22e), a été privé de l’ouverture du score à cause d’un drapeau levé (45e+4), mais a bel et bien offert la victoire à Fulham d’un superbe enchaînement (81e). Avant ça, les visiteurs avaient craqué une première fois sur un coup de front de Raúl Jiménez après une galette de Sander Berge (55e), mais étaient revenus grâce à Liam Delap (72e), qui n’avait d’ailleurs jamais marqué en PL avec ce maillot sur les épaules. Cinquième match de rang sans victoire pour les coéquipiers de Malo Gusto.

Conséquence directe : Brentford grimpe à la cinquième place, en attendant de connaître le résultat de Man United à Burnley, plus tard dans la soirée. Contre Sunderland, les Bees ont pu compter sur les quinzième et seizième buts en championnat d’Igor Thiago (22e, 65e), désormais le Brésilien le plus prolifique sur une saison de Premier League – Bobby Firmino, Gabriel Martinelli et Matheus Cunha sont à quinze. Entre les deux, un moment de grâce : la panenka magnifiquement ratée par Enzo Le Fée. À l’arrivée, les Abeilles l’emportent largement (3-0) et regardent vers le haut.

La belle histoire de Semenyo, le bijou de Palhinha

Mais le plus beau a eu lieu au Vitality Stadium : pour sa dernière sortie avec Bournemouth avant son transfert à City, et le jour de son 26e anniversaire, Antoine Semenyo a libéré son public d’une grosse frappe à la 90e+5, face à Tottenham (3-2). L’issue d’une partie à rebondissements : après l’ouverture du score de Mathys Tel avec l’aide d’un Đorđe Petrović complaisant (5e), Bournemouth avait retourné Tottenham grâce à Evanilson (22e) et Éli Junior Kroupi, clinique dans la surface (36e), puis João Palhinha avait sorti sa plus belle paire de ciseaux pour égaliser (78e). À noter que tout en bas du tableau, le cancre Wolverhampton a réussi l’exploit de prendre un point contre Everton (1-1), qui a terminé à neuf après les expulsions du buteur Michael Keane (puni pour avoir… tiré les cheveux de Tolu Arokodare, 83e) et de Jack Grealish (second avertissement à la 89e).

🤯 MAIS QUEL BUT EXCEPTIONNEL ! 🔥 JOÃO PALHINHA redonne espoir aux Spurs. 📺 Branche-toi sur ce Multiplex de dingue sur CANAL+ Sport 360#PremierLeague pic.twitter.com/goxLJ3mg8E — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 7, 2026

Crystal Palace 0-0 Aston Villa

Fulham 2-1 Chelsea

Buts : R. Jiménez (55e) & H. Wilson (81e) pour les Cottagers // L. Delap (72e) pour les Blues

Expulsion : Cucurella (22e) pour les Blues

Brentford 3-0 Sunderland

Buts : I. Thiago (30e & 65e) & Yarmolýuk (73e) pour les Bees

Bournemouth 2-2 Tottenham

Buts : Evanilson (22e) & Kroupi (36e) pour les Cherries // Tel (5e) & J. Palhinha (78e) pour les Spurs

Manchester City 1-1 Brighton

Buts : Haaland (41e, SP) pour les Cityzens // Mitoma (60e) pour les Seagulls

Everton 1-1 Wolverhampton

Buts : M. Keane (17e) pour les Toffees // M. Mané (69e) pour les Wolves

Expulsions : M. Keane (83e) & Grealish (89e) pour les Toffees

