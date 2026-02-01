S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Strabourg bientôt sans son capitaine ?

FC
Strabourg bientôt sans son capitaine ?

Merci Liam Rosenior… Parti de Strasbourg pour Chelsea au début de l’année 2026 (autrement dit, en plein milieu de saison), l’entraîneur anglais continue de faire de la peine au club alsacien. Car selon les informations rapportées par L’Équipe, le technicien ferait actuellement le forcing pour récupérer Mamadou Sarr dans les prochains jours.

En effet, le capitaine du RCSA appartient aux Blues depuis le mois de juin 2025 et n’est donc que prêté à l’entité française. En « échange » de cette mauvaise nouvelle sportive pour Gary O’Neil, Aaron Anselmino ferait le chemin inverse. Un joueur dont le prêt au Borussia Dortmund… vient juste d’être cassé par les Londoniens. Du grand n’importe quoi.

Deux nouveaux suspects arrêtés dans l’enquête sur des cambriolages de joueurs

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
103
194

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!