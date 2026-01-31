De Zerbi « toujours prêt pour aller à la guerre »

S’abonner au mag
TJ
Aux aaaaarmeuuuh ! Ce samedi, ce n’est pas un cri de guerre, mais plutôt un cri du cœur de la part de Roberto De Zerbi, interrogé sur son état d’esprit après le nul décevant de Marseille face au Paris FC. Et forcément, c’était pas la grande forme. C’est cependant mal connaître le coach marseillais, annoncé sur le départ toute la semaine. « Je suis toujours prêt pour aller à la guerre, je suis habitué à ça, je sais comment gérer cela et évidemment ça m’énerve ces résultats, car je suis entraîneur, mais on peut jouer Rennes dans 10 minutes, je serai prêt », a commenté De Zerbi en conférence de presse d’après-match.

« Il faut qu’on soit impliqué, qu’on donne tout. Quand j’entends tout le stade chanter après le premier but, ça me donne la chair de poule. Il faut comprendre notre club, ces chants pour l’OM à Paris, ça prouve que l’OM est le club le plus important en France, donc oui, ça m’énerve qu’on soit créditeur envers les joueurs », a ensuite déroulé De Zerbi, qui a tout de même eu du mal à cacher son agacement quant à la délicate situation de son Olympique.

Reste à savoir qui l’accompagnera dans cette guerre…

Les fans de l’OM ont infiltré Jean-Bouin

TJ

