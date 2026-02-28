S’abonner au mag
La société d'agent de Bakola, Khazri et Gignac au cœur d'une enquête judiciaire

La société d'agent de Bakola, Khazri et Gignac au cœur d'une enquête judiciaire

Mediapart ne s’occupe pas que de politique. Et quand le media se penche sur le football… La dernière enquête du canard d’investigation porte sur les activités de Jean-Christophe Cano. Ancien joueur, dans l’effectif de l’OM champion d’Europe 1993, puis dirigeant de l’OGC Nice au début des années 2000, l’agent est au cœur d’une enquête pour escroquerie, blanchiment et fraude fiscale aggravée, indique le journal. L’homme de 58 ans est présumé innocent.

Des clubs auditionnés

Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour exercice illégal de l’activité d’agent sportif et d’autres motifs, tels que le recel en bande organisée, pour avoir géré les carrières de plusieurs joueurs professionnels. Mua Sports, la société de JC Cano, est dans le viseur de la justice. Gérante (ou ancienne gérante) des carrières de joueurs comme Wahbi Khazri, André-Pierre Gignac, Denis Bouanga ou Darryl Bakola, la boîte est suspectée de blanchiment. Du patrimoine financier et immobilier seraient en jeu. Mediapart ajoute que l’entreprise a été dissoute à l’été 2025.

Le journal en ligne précise que plusieurs clubs (Montpellier, Brest, Lorient et Bastia) ont été auditionnés dans le cadre de cette enquête. La boîte d’agent aurait également versé plus de 560 000 euros au club d’Aubagne, dans le viseur de la DNCG. Détenteur de la licence d’agent FIFA, monsieur Cano n’est pas un agent licencié FFF, validation pourtant indispensable pour exercer l’activité d’agent en France.

La justice tranchera.

