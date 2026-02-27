S’abonner au mag
  • France
  • AS Monaco

Les ultras monégasques font la paix avec leur équipe

Les ultras monégasques font la paix avec leur équipe

On ne va plus s’entendre au stade Louis-II ! Après plusieurs semaines de conflit avec leur équipe et de grève en tribunes, les ultras monégasques ont annoncé ce vendredi soir qu’ils allaient reprendre les encouragements à compter de ce samedi pour la réception d’Angers (19 heures).

Dans leur communiqué, les Ultras Monaco 1994 justifient leur décision par la crainte que la situation tendue puisse « détruire les atouts historiques » du club et « mettre sa position dans l’élite en péril », mais ils tiennent à préciser que cette fin de grève n’efface pas leurs reproches adressés aux propriétaires, pour « leur manque d’implication » notamment.

« Nous sommes satisfaits de constater un changement positif » au niveau de l’implication « et une mentalité forte depuis plusieurs matchs », poursuivent-ils deux jours après le bon match des hommes de Sébastien Pocognoli au Parc des Princes en Ligue des champions, malgré l’élimination.

Attention à ne pas effrayer les joueurs, plus habitués au bruit.

Jordan Teze agacé par l’arbitrage de PSG-Monaco

