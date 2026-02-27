Premier League : Pep Guardiola (Manchester City) agacé par une question concernant la course au titre avec Arsenal

Pas généreux en émotions… En effet, si Guardiola n’a jamais été le plus expansif des entraîneurs, son intervention en conférence de presse ce vendredi a ajouté un peu plus de froid à son caractère. Interrogé sur la manière dont il a géré ses émotions et les ultimes matchs de sa première course à un titre de champion (avec le FC Barcelone, en 2009), le Catalan s’est fendu d’un réponse laconique : « Je ne m’en souviens plus. Je n’ai pas envie de donner de conseils à Mikel. » Le tout, suivi d’un regard grave.

"I'm not here to give advice to Mikel" 😳 Pep Guardiola had a blunt response when asked about when he was trying to win his first league title 🎙️ pic.twitter.com/XihYNvYiHh — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 27, 2026

Jeu psychologique avec Arteta

Guardiola fait ainsi référence à Mikel Arteta, actuel leader de Premier League avec Arsenal, cinq points devant Manchester City (qui a un match en retard). Un jeu psychologique avec celui qui a longtemps été son adjoint à City, et qui suggère surtout que Pep ne compte pas se laisser faire dans ce sprint final anglais. Ce samedi, Manchester City se déplace à Leeds (18h30), tandis qu’Arsenal reçoit Chelsea dimanche (17h30). Il faudra ensuite attendre la 33e journée, pour assister au duel – peut-être – décisif entre Gunners et Cityzens, prévu le 18 avril.

Guardiola pourra alors se dire qu’il avait raison.

