Ligue des champions : le tirage au sort des huitièmes au complet

Huitièmes for a dream. Ce jeudi se déroulait le tirage au sort des huitièmes de finale de cette Ligue des champions 2025-2026. Outre PSG-Chelsea, voici le programme complet :

Pour la cinquième année consécutive, le Real Madrid retrouvera Manchester City sur sa route. Cette saison, les deux équipes s’étaient déjà affrontées lors du premier tour, avec une victoire de City à Madrid (1-2). Sur le plan global, pas vraiment de jaloux : 15 confrontations, cinq victoires madrilènes, cinq victoires cityzens, cinq nuls.

Parmi les affiches plus ouvertes, on notera le surprenant duel entre Bodø/Glimt et le Sporting, ainsi que l’opposition Atlético-Tottenham. Enfin, certains gros partiront avec l’avantage de leur statut. À l’image de Liverpool confronté à Galatasaray, Arsenal au Bayer Leverkusen, le FC Barcelone à Newcastle et le Bayern Munich à l’Atalanta.

Le tirage complet :

PSG – Chelsea

Real Madrid – Manchester City

Galatasaray – Liverpool

Atalanta – Bayern Munich

Newcastle – FC Barcelone

Bodø/Glimt – Sporting CP

Bayer Leverkusen – Arsenal

Atlético – Tottenham

