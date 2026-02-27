Un doublé, un hommage à Vinícius et une embrouille : Neymar est de retour

Même à 33 ans, Neymar reste Neymar. Ce jeudi, match au sommet, enfin non, des abîmes, dans le championnat brésilien. Santos, dernier au classement après trois journées, recevait le 18e Vasco da Gama, tout juste orphelin de Coutinho.

Neymar, revenu il y a peu d’une blessure qui l’avait éloigné des terrains quelques semaines, a profité de ce match crucial de fond de tableau pour prouver qu’il avait encore du jus. Auteur d’un doublé, le Brésilien a porté son équipe, qui s’est imposée 2-1 pour sortir de la zone rouge.

Un hommage à Vinícius

Après son deuxième pion, le Ney a célébré en dansant vers le poteau de corner. Une célébration qui rappelle celle de Vinícius contre Benfica en Ligue des champions. Et ce n’est pas un hasard.

« La petite danse était pour Vini Jr. Je lui ai dit quand il a marqué son premier but là-bas au Portugal. Si tu marques un but au Bernabéu, fais la même célébration. Parce que si je marque un but, je ferai la même », raconte le numéro 10 après le match.

« Avec tout le respect que je lui dois, c’est un idiot »

Mais puisque Neymar fait du Neymar, il faut bien une petite embrouille. À la 33e minute, après un tampon de Thiago Mendes, ancien milieu de l’Olympique lyonnais, les deux hommes se sont clashés. Résultat : carton jaune pour les deux.

L’embrouille a continué après le match, Neymar disant ses quatre vérités à son compatriote : « C’est toujours lui qui veut jouer les durs. Avec tout le respect que je lui dois, c’est un idiot. Il m’a déjà blessé une fois au PSG, il me l’a promis aujourd’hui. Il a dit qu’il allait me blesser encore. On va voir s’il est assez homme pour me blesser de nouveau. »

C’est sûr, on a retrouvé Neymar mais… jusqu’à quand ?

Neymar envisage de prendre très prochainement sa retraite