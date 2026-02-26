Ousmane Dembélé voulait absolument un selfie avec Vianney

Eh Ousmane, micro d’or ! Vendredi soir sur TF1, c’est le retour du fameux concert des Enfoirés. Pour l’édition 2026, Ousmane Dembélé fait partie de la belle aventure. Autant dire que son arrivée dans les coulisses a créé pas mal d’engouement. « Mais là, débarque un Ballon d’or et une espèce de mouvement s’opère, tout le monde veut sa photo, moi le premier », explique Patrick Bruel à L’Équipe.

Dembélé comme dans un poisson dans l’eau

Même si Dembélé a été accueilli en star par tous les artistes de la tournée, c’est bien le chanteur Vianney que le Ballon d’or voulait rencontrer : « En arrivant sur le parking, il a vite fait demi-tour parce qu’il s’est aperçu qu’il n’avait pas de photo avec Vianney », confie Anne Marcassus, directrice bénévole du spectacle.

Après la dernière participation de Kylian Mbappé en 2022, c’est au tour du numéro 10 du PSG de se prêter au jeu des Enfoirés. « Certes, certains sportifs sont un peu déconnectés, mais pas lui du tout. Il connaissait quasiment tous les artistes, raconte la directrice du concert, Certains disent de lui qu’il est timide, mais je ne trouve pas, il est juste réservé. »

Si moi aimer toi.

