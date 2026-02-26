Declan Rice et la surprise de recevoir un message de David Beckham

Une notification « David Beckham veut vous envoyer un message », ça doit faire plaisir. Dans une interview donnée au Sun, Declan Rice revient sur ses coups francs marqués en quarts de finale de Ligue des champions la saison dernière contre le Real Madrid. Une performance qui lui a valu les éloges de David Beckham, rien que ça.

Joue-la comme Dieu Beckham

« Il m’a envoyé un message sur Instagram à ce sujet, explique Rice, sans doute fier d’être validé par un pro en la matière et une légende en Angleterre. Je me souviens que la première fois que j’ai rencontré Beckham, c’était au Qatar. Nous nous sommes tous approchés de lui. Tous les joueurs le considéraient comme un dieu, vous savez, parce que c’est Becks. »

Cette saison, Declan Rice n’a pas marqué sur coup franc, mais ses Gunners sont premiers en championnat, ont fini en tête de la phase de ligue de C1 et sont encore dans les différentes coupes nationales. En Europe, Arsenal jouera l’Atalanta, bourreau de Dortmund, ou Leverkusen.

Et maintenant, Arsenal est champion du style. Tout pour séduire Beckham.

