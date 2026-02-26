S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Arsenal

Declan Rice et la surprise de recevoir un message de David Beckham

EA
5 Réactions
Declan Rice et la surprise de recevoir un message de David Beckham

Une notification « David Beckham veut vous envoyer un message », ça doit faire plaisir. Dans une interview donnée au Sun, Declan Rice revient sur ses coups francs marqués en quarts de finale de Ligue des champions la saison dernière contre le Real Madrid. Une performance qui lui a valu les éloges de David Beckham, rien que ça.

Joue-la comme Dieu Beckham

« Il m’a envoyé un message sur Instagram à ce sujet, explique Rice, sans doute fier d’être validé par un pro en la matière et une légende en Angleterre. Je me souviens que la première fois que j’ai rencontré Beckham, c’était au Qatar. Nous nous sommes tous approchés de lui. Tous les joueurs le considéraient comme un dieu, vous savez, parce que c’est Becks. »

Cette saison, Declan Rice n’a pas marqué sur coup franc, mais ses Gunners sont premiers en championnat, ont fini en tête de la phase de ligue de C1 et sont encore dans les différentes coupes nationales. En Europe, Arsenal jouera l’Atalanta, bourreau de Dortmund, ou Leverkusen.

Et maintenant, Arsenal est champion du style. Tout pour séduire Beckham.

Eze, l’homme des derbys

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Bodø/Glimt a-t-il réalisé le plus grand exploit de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 2h
156
112

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.