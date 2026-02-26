La mairie de Barcelone contrarie les plans du Barça

La clim. Alors que le FC Barcelone devra tenter de remonter les quatre buts de retard qu’il a concédés lors de la demi-finale aller de Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid (4-0), la mairie de Barcelone n’a pas validé le passage à la phase 1C. Une nouvelle étape dans la réouverture progressive du Camp Nou qui aurait porté la jauge de l’enceinte à 62 000 spectateurs.

El FC Barcelona reforça el seu compromís amb els socis i sòcies amb 14.000 noves localitats a l’Spotify Camp Nou El Club activa el procés per a l’adquisició dels passis corresponents a l’ampliació d’aforament de la fase 1C de l’Estadi, situada al Gol Nord… pic.twitter.com/xi2lUugp5h — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) February 26, 2026

45 000 spectateurs autorisés face à l’Atlético de Madrid

Si le club a communiqué ce jeudi matin sur sa volonté d’obtenir ces 14 000 places supplémentaires pour la demie retour face aux Colchoneros le 3 mars prochain, le conseil municipal de la Ciudad Condal a rejeté cette requête selon Marca. Les dirigeants blaugrana souhaitaient déjà que cette phase soit activée pour la réception de Levante dimanche dernier (3-0), ce qui s’est avéré impossible et a été écarté, tout comme pour le match de samedi contre Villarreal. Le dernier espoir était qu’elle arrive à temps pour le match contre l’Atlético, requête refusée. La jauge maximale de l’enceinte pour l’opération remontada barcelonaise sera donc de 45 000 personnes.

De quoi pouvoir se justifier en cas d’élimination.

Pedri et Ferran Torres recruteraient Kylian Mbappé au Barça