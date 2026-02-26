S’abonner au mag
  • Coupe du Roi
  • Demies
  • Barca-Atlético

La mairie de Barcelone contrarie les plans du Barça

LB
1 Réaction
La mairie de Barcelone contrarie les plans du Barça

La clim. Alors que le FC Barcelone devra tenter de remonter les quatre buts de retard qu’il a concédés lors de la demi-finale aller de Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid (4-0), la mairie de Barcelone n’a pas validé le passage à la phase 1C. Une nouvelle étape dans la réouverture progressive du Camp Nou qui aurait porté la jauge de l’enceinte à 62 000 spectateurs.

45 000 spectateurs autorisés face à l’Atlético de Madrid

Si le club a communiqué ce jeudi matin sur sa volonté d’obtenir ces 14 000 places supplémentaires pour la demie retour face aux Colchoneros le 3 mars prochain, le conseil municipal de la Ciudad Condal a rejeté cette requête selon Marca. Les dirigeants blaugrana souhaitaient déjà que cette phase soit activée pour la réception de Levante dimanche dernier (3-0), ce qui s’est avéré impossible et a été écarté, tout comme pour le match de samedi contre Villarreal. Le dernier espoir était qu’elle arrive à temps pour le match contre l’Atlético, requête refusée. La jauge maximale de l’enceinte pour l’opération remontada barcelonaise sera donc de 45 000 personnes. 

De quoi pouvoir se justifier en cas d’élimination.

Pedri et Ferran Torres recruteraient Kylian Mbappé au Barça

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Bodø/Glimt a-t-il réalisé le plus grand exploit de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 6h
156
107

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.