Le visage balafré de Nikola Krstović après le coup de crampons de Ramy Bensebaini

Le visage balafré de Nikola Krstović après le coup de crampons de Ramy Bensebaini

Certains mettent la tête où d’autres ne mettraient pas les pieds. Le joueur de l’Atalanta Nikola Krstović s’est pris des crampons en pleine face lors du match retour de barrage de Ligue des champions entre l’Atalanta et Dortmund (4-1, 4-3 cumulé).

Dans le temps additionnel, le défenseur de Dortmund Ramy Bensebaïni a involontairement shooté dans la tête de l’attaquant monténégrin. Sans trop de doute, c’est penalty. Lazar Samardžić le convertit et permet à Bergame de passer au prochain tour.

Capter l’instant

Après le match et des soins, Krstović a posté sur son compte Instagram une photo de son visage balafré. Il a également posté, en story, des photos de ses coéquipiers qui le qualifient de « héros ». On comprend. L’Atalanta affrontera Arsenal ou le Bayern Munich en huitièmes de finale.

La tête dans les étoiles, dans tous les sens du terme.

L’Atalanta retourne Dortmund dans un match dingue et file en huitièmes

EA

