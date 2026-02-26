S’abonner au mag
Le PSG de Luis Enrique est-il devenu maso ?

Le PSG de Luis Enrique est-il devenu maso ?

Et si Paris ne gardait ses larges victoires que pour les finales ? À voir comment le PSG s’est encore fait peur contre Monaco, c’est à se poser la question. Une seconde mi-temps où Paris s’est d’abord mis à l’abri, avant de quand même se faire peur en fin de match bien qu’en supériorité numérique. Pour autant, Luis Enrique a confié au micro de Canal+ que son équipe « a contrôlé » la deuxième mi-temps.

Paris « expert » en « souffrance »

Avant de revenir sur son propos de manière générale, et de montrer à travers la contradiction que son PSG a un petit fantasme à se faire du mal : « C’est le résultat parfait mais on a souffert, c’était dangereux. Pour gagner la Ligue des champions, il faut de la souffrance et on est experts dans ça. C’est très difficile de jouer contre nous. » 

Le prochain tour contre le Barca ou Chelsea devrait aller en ce sens.

 

PSG : la fête des mauvais jours

