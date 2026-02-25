La police anglaise persiste et signe. Malgré les critiques qui entourent l’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins sécuritaires, de nombreuses forces de police à travers l’Angleterre continuent de s’en servir, révèle Sky News ce mardi.

En octobre, la police de Birmingham avait recommandé à Aston Villa d’interdire le déplacement des supporter du Maccabi Tel-Aviv dans le cadre d’un match de Ligue Europa, suscitant un immense tollé outre-Manche.

Sauf qu’en janvier, le chef de la police des West Midlands, Craig Guildford, avait admis que cette décision se basait sur des informations erronées provenant de Copilot, l’assistant IA de Microsoft. Produisant un rapport avec l’aide de l’IA, la police avait notamment évoqué un précédent match entre West Ham et le Maccabi, qui n’a jamais eu lieu. Sous la pression du gouvernement, Craig Guildford avait alors dû démissionner.

Au moins 21 forces de police utilisent l’IA en Angleterre

Et pourtant, malgré cet énorme loupé, la police anglaise reste dans l’ensemble confiante quant à l’usage de l’IA : « Les bénéfices potentiels de l’IA surpassent les risques posés, à condition que nous restions vigilants pour l’utiliser de façon correcte, responsable et sécurisée », affirme le Conseil national des chefs de police, organisme qui coordonne les forces de l’ordre britanniques.

En tout, au moins 21 forces de police sur les 39 que compte l’Angleterre continuent d’utiliser Copilot, selon Sky News. Ailleurs au Royaume-Uni en revanche, l’IA séduit nettement moins : les forces de police d’Irlande du Nord et d’Écosse n’autorisent pas son utilisation, de même que deux des quatre unités que compte le pays de Galles.

Prenez exemple sur Gérald Darmanin, qui n’a même pas eu besoin de l’IA pour raconter n’importe quoi.

Webo : « Il faut qu’il y ait un avant et un après Vinícius - Prestianni »