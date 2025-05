Gérald Darmanin présente (enfin) ses excuses aux supporters de Liverpool

Il en aura fallu du temps pour les avoir, ces excuses.

Dans une interview accordée au média Legend de Guillaume Pley, Gérald Darmanin, actuel ministre de la Justice, est revenu sur les incidents qui se sont déroulés à Paris avant la finale de la Ligue des champions 2022.

« On voit sur les images de vidéo surveillance une foule rouge de supporters de Liverpool, agglutinés contre les grilles, et des CRS qui les retiennent, rejoue-t-il. On me dit qu’il y a un mouvement de foule. L’analyse que nous faisons dans un premier temps, c’est : “Ils foutent le bordel.” C’est ce que j’apprends au poste de sécurité, c’est ce que m’apprend le préfet de police qui m’a rejoint, c’est ce que montrent les images. »

Près de trois ans après ce fiasco, la France n’a pas été jugée pour la mauvaise gestion, mais pas sûr qu’elle accueille une finale dans les prochaines années. Pour rappel, l’événement devait se dérouler à Saint-Pétersbourg, et le Stade de France avait été choisi en remplacement en raison de l’invasion en Ukraine.

« Le coupable était facile »

« Notre dispositif de sécurité n’est pas du tout prévu pour ça, reconnaît l’ancien ministre de l’Intérieur. Ce sont des CRS, des gendarmes mobiles avec de grosses bottes et des boucliers, ce n’est pas terrible pour courir. Pour lutter contre la délinquance, il faut des mecs de la BAC en baskets. On s’est trompé de dispositif, on s’attendait à une guerre de hooligans et on a eu des gens qui sont venus faire des rackets. »

« Lors de la première sortie publique, je dis ce qu’on m’a dit : “Les Anglais foutent le bordel”, regrette Darmanin. Ce n’était pas entièrement faux parce qu’il y avait eu des faux billets, des agressions côté policier, mais ce n’était pas vrai au sens littéral du terme. La première cause de difficulté, c’étaient les délinquants qui attaquaient les gens qui allaient au Stade de France. »

Il admet aujourd’hui « un échec » et « une erreur », faisant au passage son mea culpa auprès des fans des Reds : « Le coupable était facile, et je m’en excuse auprès des supporters de Liverpool. Ils l’ont mal pris et ils ont eu raison. »

Un cadre de Liverpool va très probablement signer au Real Madrid cet été