Gareth Bale tacle l'attaque du Real Madrid

Une attaque sans magie ?

Ce mardi soir, à Anfield, le Real Madrid a pris l’eau sans sombrer totalement face à Liverpool (1-0). Longtemps sauvés par un immense Thibaut Courtois, auteur de huit arrêts, les Merengue n’ont pas fait rêver Gareth Bale, présent sur le plateau de CBS Sports.

L’ex-attaquant a déploré l’impuissance offensive de son ancienne équipe, visant particulièrement Kylian Mbappé et Vinicius Junior : « Ils n’ont pas réussi à créer la magie dans les 30 derniers mètres. C’était décevant. Parfois, ils se compliquent la vie. Ils devraient juste tester la défense. Ils sont plus rapides que tout le monde, mais il n’y a personne dans la surface pour finir. »

Pas de vrai numéro 9

Le Gallois remet aussi sur la table la question du numéro 9 à Madrid : « Je pense qu’ils ne le font peut-être pas parce qu’il n’y a personne d’autre dans la surface pour réceptionner les centres. Ils ont probablement besoin de ce numéro 9. » C’est la première défaite des Madrilènes, qui pointent à la cinquième place au classement, juste devant Liverpool avant les matchs de ce mercredi soir.

L’OL peut leur prêter Martin Satriano en échange d’Endrick.

Les tops et flops de Liverpool-Real Madrid

