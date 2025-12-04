Le PSG s’associe à l’appel de la LFP pour soutenir Christophe Gleizes

#FreeChristopheGleizes

Emprisonné depuis le mois de juin pour « apologie du terrorisme », le journaliste Christophe Gleizes a vu sa lourde peine de sept ans de prison confirmée ce mercredi par la cour d’appel de Tizi Ouzou.

Après la prise de parole d’Emmanuel Macron, la Ligue de football professionnel a publié un communiqué dans lequel elle a « exprimé son soutien total et sans réserve à Christophe Gleizes. Tous les acteurs du football professionnel se tiennent unis à ses côtés, et appellent à sa libération prochaine. Ils réaffirment leur attachement aux principes essentiels de justice, de liberté et de liberté d’expression. »

Les clubs français se mobilisent

Alors que la Ligue a appelé « l’ensemble de l’écosystème du football à relayer cet appel », le Paris Saint-Germain, club de cœur de Christophe, a répondu à cette demande dans la foulée. « Nous lui apportons tout notre soutien », a confirmé le club parisien sur X.

Le Paris Saint-Germain s’associe à l’appel de la LFP et de l’ensemble des acteurs du football professionnel français en faveur de la libération de Christophe Gleizes, journaliste sportif. Nous lui apportons tout notre soutien. https://t.co/R9Yd0kA1RV — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 4, 2025

Il rejoint ainsi la liste des clubs impliqués pour demander la libération de Christophe Gleizes. De l’AJ Auxerre à l’OGC Nice, en passant par le Stade rennais, le FC Nantes, le Paris FC, le Havre ou encore le FC Lorient et le RC Lens, tous apportent leur soutient au journaliste français. Une tribune a même été signée par neuf organisations professionnelles des médias.

Une pétition est toujours en ligne. Elle a désormais été signée par plus de 23 000 personnes.

