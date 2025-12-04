S’abonner au mag
  • Libérez Christophe Gleizes

Le PSG s’associe à l’appel de la LFP pour soutenir Christophe Gleizes

CDB
#FreeChristopheGleizes

Emprisonné depuis le mois de juin pour « apologie du terrorisme », le journaliste Christophe Gleizes a vu sa lourde peine de sept ans de prison confirmée ce mercredi par la cour d’appel de Tizi Ouzou.

Après la prise de parole d’Emmanuel Macron, la Ligue de football professionnel a publié un communiqué dans lequel elle a « exprimé son soutien total et sans réserve à Christophe Gleizes. Tous les acteurs du football professionnel se tiennent unis à ses côtés, et appellent à sa libération prochaine. Ils réaffirment leur attachement aux principes essentiels de justice, de liberté et de liberté d’expression. »

Les clubs français se mobilisent

Alors que la Ligue a appelé « l’ensemble de l’écosystème du football à relayer cet appel », le Paris Saint-Germain, club de cœur de Christophe, a répondu à cette demande dans la foulée. « Nous lui apportons tout notre soutien », a confirmé le club parisien sur X.

Il rejoint ainsi la liste des clubs impliqués pour demander la libération de Christophe Gleizes. De l’AJ Auxerre à l’OGC Nice, en passant par le Stade rennais, le FC Nantes, le Paris FC, le Havre ou encore le FC Lorient et le RC Lens, tous apportent leur soutient au journaliste français. Une tribune a même été signée par neuf organisations professionnelles des médias.

Une pétition est toujours en ligne. Elle a désormais été signée par plus de 23 000 personnes.

Un retour à l’entraînement et plusieurs absents au PSG

CDB

