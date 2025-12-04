Pour De Zerbi, Angers propose le meilleur football en Ligue 1

Une déclaration aux accents guardiolesques.

Le niveau de la Farmers League semble décidément surprendre tout le monde. Roberto De Zerbi a dévoilé son chouchou de la saison dans l’élite française, et il s’agit d’Angers.

« C’est vrai que cette année, la Ligue 1 est très équilibrée. En haut, aucune équipe ne se détache. Je pense que l’équipe qui propose le meilleur football aujourd’hui, en matière de qualité de jeu, c’est Angers. Ça prouve que la Ligue 1 est difficile », a-t-il expliqué en conférence de presse. Une manière détournée de dédramatiser le match nul concédé au Vélodrome il y a un mois face aux Angevins (2-2).

La positive attitude

Cette conférence de presse a également été l’occasion pour De Zerbi de faire le point sur le revers subi le week-end dernier face à Toulouse. « Je pense que mon équipe va réussir à échapper à la dépression, parce que les joueurs sont intelligents. On n’a pas gagné contre Toulouse, on encaisse un but assez moche, mais ce n’est pas une touche de 40 mètres à la 92e minute qui va changer les choses. Elle nous coûte deux points et la tête du classement, mais si on n’avait pas encaissé ce but, on aurait retenu des choses positives. Il faut garder le positif, puisqu’il y en a. Il s’agit d’avoir du caractère », a-t-il conclu.

Tout en bienveillance.

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée