S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

Pour De Zerbi, Angers propose le meilleur football en Ligue 1

SF
Pour De Zerbi, Angers propose le meilleur football en Ligue 1

Une déclaration aux accents guardiolesques.

Le niveau de la Farmers League semble décidément surprendre tout le monde. Roberto De Zerbi a dévoilé son chouchou de la saison dans l’élite française, et il s’agit d’Angers.

« C’est vrai que cette année, la Ligue 1 est très équilibrée. En haut, aucune équipe ne se détache. Je pense que l’équipe qui propose le meilleur football aujourd’hui, en matière de qualité de jeu, c’est Angers. Ça prouve que la Ligue 1 est difficile », a-t-il expliqué en conférence de presse. Une manière détournée de dédramatiser le match nul concédé au Vélodrome il y a un mois face aux Angevins (2-2).

La positive attitude

Cette conférence de presse a également été l’occasion pour De Zerbi de faire le point sur le revers subi le week-end dernier face à Toulouse. « Je pense que mon équipe va réussir à échapper à la dépression, parce que les joueurs sont intelligents. On n’a pas gagné contre Toulouse, on encaisse un but assez moche, mais ce n’est pas une touche de 40 mètres à la 92e minute qui va changer les choses. Elle nous coûte deux points et la tête du classement, mais si on n’avait pas encaissé ce but, on aurait retenu des choses positives. Il faut garder le positif, puisqu’il y en a. Il s’agit d’avoir du caractère », a-t-il conclu.

Tout en bienveillance.

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Faut-il supprimer la VAR ?

Oui
Non
Fin Dans 20h
93
183

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!