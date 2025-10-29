L'OM gâche contre Angers

Secoué pendant 45 minutes, l'OM pensait avoir fait le plus dur en prenant l'avantage. Les Marseillais ont cependant craqué dans le temps additionnel contre Angers (2-2) et ratent l'occasion de reprendre la première place.

Marseille 2-2 Angers

Buts : Vaz (52e, 70e) // Cherif (25e), Camara (90e+6)

Deux défaites et ça repart… ou pas. L’Olympique de Marseille se voyait déjà leader de Ligue 1 grâce à l’entrée tonitruante de Robinio Vaz. C’était compter sans la détermination d’Angers, qui s’est arraché pour ramener un point du Vélodrome (2-2). L’OM voit sa série de neuf victoires à domicile s’arrêter là, et reste à deux points du PSG, toujours leader malgré sa contre-performance en début de soirée à Lorient.

Cherif, fais-moi peur

La menace Sidiki Cherif était identifiée puisque l’attaquant du SCO avait marqué lors des deux derniers matchs. La défense de l’OM a pourtant souffert le martyre face à lui. Le Guinéen a placé une tête piquée à quelques centimètres de la barre (13e), puis a stupéfait le Vél’ : profitant de la mauvaise lecture de Nayef Aguerd, il a fait parler sa puissance pour résister physiquement et tromper Geronimo Rulli du droit (0-1, 25e). Il ne s’est pas arrêté là : CJ Egan-Riley en a fait les frais en prenant un courant d’air, mais le gardien argentin s’est interposé sur son tir du gauche (29e). Côté marseillais, pas grand-chose à signaler, hormis un centre d’Amir Murillo détourné par Hervé Koffi (12e) ainsi qu’un contre amorcé par Rulli et conclu par un arrêt de Koffi face à Igor Paixão (23e).

Quand Robinio va, tout Vaz

Roberto De Zerbi a tenté de secouer le cocotier avec un triple changement à la mi-temps. L’OM a bien failli se faire cueillir par un CSC d’Egan-Riley, mais le défenseur anglais, piégé par la déviation de la tête de Jordan Lefort, a été sauvé par le hors-jeu (47e). Le SCO a gardé les mêmes intentions conquérantes qu’en première période… et les Marseillais ont fini par en profiter, en contre, quand l’offrande de Pierre-Emerick Aubameyang a trouvé Robinio Vaz (1-1, 52e). Le coup franc de Mason Greenwood, avec rebond, a donné une petite sueur froide à Koffi (62e), mais il était écrit que l’homme du soir porterait le numéro 34 : comme un grand, Vaz a placé une frappe puissante au ras du poteau pour signer un doublé et faire exploser le Vélodrome (2-1, 70e).

❤️ C'est 𝗟𝗔 pépite de l'OM : Robinio Vaz va devenir le chouchou du Vélodrome !#OMSCO pic.twitter.com/otGqC4R4EV — L1+ (@ligue1plus) October 29, 2025

Aubameyang a raté le break en envoyant son tir dans les airs alors que le chemin du but était ouvert (78e), et l’OM le regrettera amèrement. Peut-être affectés par la sortie de Bilal Nadir, qui s’est écroulé sur la pelouse de manière inquiétante, les Olympiens ont laissé trop de liberté à Amine Sbaï, dont le festival dans la surface a été suivi d’une frappe d’Ousmane Camara sous la barre (2-2, 90e+6). L’OM laisse filer deux points qui lui tendaient les bras et reste troisième, derrière Paris et le revenant Monaco. Avec huit buts encaissés en quatre matchs, il faudra vite resserrer les rangs.

OM (4-2-3-1) : Rulli – Murillo (Pavard, 46e), Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Vermeeren (O’Riley, 46e), Højbjerg – Greenwood, Gomes (Vaz, 46e), Paixão (Nadir, 76e [Lirola, 89e]) – Aubameyang. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Angers (4-2-3-1) : Koffi – Ekomie, Lefort, Camara, Arcus (Courcoul, 80e) – Abdelli, Belkebla – Raolisoa (Sbaï, 59e), Mouton (Bamba, 81e), Belkhdim (Djibirin, 69e) – Cherif (Machine, 59e). Entraîneur : Alexandre Dujeux.

