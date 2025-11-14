S’abonner au mag
On rouvre notre pop up de Noël le 11 décembre !

Par Maxime MARCHON
1 minute
Ho, ho, ho, l’Incroyable Pop-Up Sports est de retour !

Vous étiez pas loin de 4000 l’année dernière à venir y trouver l’inspi et faire vos cadeaux de dernière minute. Combien cette année pour la troisième édition de notre boutique éphémère de Noël organisée avec les potos de TrashTalk ?

Maillots foot & NBA & cyclisme neufs et vintage, posters, livres, coffrets surprises, mugs, cadres photos, t-shirts, affiches d’artiste, gapettes vélo, gourdes, bobs, casquettes, coques de téléphone, sweats, chaussettes, figurines, hoodies, bonnets, ballons, cartes, accessoires… Il y aura de tout. Pour toutes les bourses (de 5 euros à quelques centaines). Et pour tout le monde.

Alors, à vos agendas !

Infos importantes :

Dates / du jeudi 11 au dimanche 14 décembre 2025
Lieu / Galerie (23 rue du Sentier – Paris II) Horaires / Jeudi : 12h-20h30 // Vendredi : 12h-20h30 // Samedi : 10h-20h30 // Dimanche : 10h-19h

Et si vous ne voulez pas oublier, n’hésitez pas à suivre le compte Instagram de notre brocante et du pop-up !

