Cesc Fàbregas enrage contre la sélection de l'un de ses joueurs pour la CAN

L’intelligence de jeu ne garantit pas celle des idées.

Bienvenue en 2025, où la convocation d’un joueur africain pour aller jouer la compétition continentale avec sa sélection nationale ne convient toujours pas à certains. C’est le cas de l’entraîneur de Côme Cesc Fabregas, qui s’est offusqué de la convocation de son attaquant Assane Diao avec le Sénégal pour la CAN marocaine qui se déroule du 21 décembre prochain au 18 janvier 2026. En conférence de presse ce samedi à deux jours d’un choc à l’extérieur contre la Roma, le coach espagnol a directement mis en cause son joueur, qu’il a explicitement cherché à retenir. « Je lui ai parlé avant le match contre l’Inter, et après plus rien. Il connaît mon opinion. » Miné par les blessures cette saison, Diao s’est appuyé sur un diagnostic médical de sa sélection, ce qui va au contraire de celui de son club, qui souhaitait le retenir pour qu’il poursuive sa rééducation.

Sans aborder le fait que le principal responsable de cette situation sont ni les joueurs, ni les sélections africaines (mais davantage la FIFA qui « relègue » cette compétition au vu de son agencement dans le calendrier), Fabregas a préféré en remettre une couche en abordant un échange musclé avec le sélectionneur des Lions Pape Thiaw. « J’ai également parlé personnellement avec l’entraîneur de l’équipe nationale. Ce n’était pas une conversation très agréable, sincèrement. Alors je me désolidarise totalement », a-t-il tranché en faisant allusion à la sélection de son joueur pour la CAN. Assane Diao devrait normalement rejoindre la sélection sénégalaise mardi prochain.

Se désolidariserait-il de la convocation de joueurs espagnols si on foutait un Euro en plein hiver ?

