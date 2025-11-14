Maxence Caqueret est en manque de baguettes

Comme un Caqu’ en pâte.

Bientôt un an que Maxence Caqueret a quitté le cocon familial pour découvrir l’Europe et l’Italie du côté de Côme. Reçu par La Gazzetta dello Sport, l’ancien Gone l’assure : la France ne lui manque plus vraiment, à une exception près, très française : « La France ne me manque pas nécessairement, car quand nous avons des jours de repos je retourne assez souvent à Lyon pour voir ma famille et mes amis. Ce n’est que cinq heures de voiture… Une chose qui peut me manquer ici, même si la cuisine italienne est l’une des meilleures, c’est le pain français. » Oui oui, impossible de retrouver cette tradition dorée-mais-pas-trop-cuîte, tout juste sortie du four, chez nos amis transalpins.

Les 0-0, ça n’agace pas que les supporters

Mais la Serie A a ses bons côtés, que Caqueret ne reniera pas : « Ce que j’aime dans le championnat italien, c’est qu’il est impossible de prévoir avec certitude qui remportera le Scudetto, qui jouera l’Europe ou qui se sauvera. »

En revanche, les 16 matchs nuls 0-0 en seulement 11 journées, ça peut fatiguer même les acteurs du jeu. « Ce que j’aime un peu moins, c’est que les matchs sont assez fermés, mais ça fait aussi partie du charme du côté tactique italien. Les équipes défendent beaucoup, donc, inévitablement, il y a moins de buts », souffle le milieu français. Malgré tout, Caqueret commence vraiment à s’éclater dans le nord de l’Italie, avec une cinquième titularisation consécutive face à Cagliari conclu sur un 0-0 symbolique.

Un match pas trop cuit donc.

