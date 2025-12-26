S’abonner au mag
  • France
  • Olympique lyonnais

Karim Benzema voulait devenir Ballon d’or à 15 ans

MH
Karim Benzema voulait devenir Ballon d’or à 15 ans

Il l’a voulu, il l’a eu.

Gérard Bonneau, ancien recruteur de l’Olympique lyonnais, n’a pas découvert Karim Benzema par surprise. Selon lui, le Ballon d’or 2022 savait très tôt où il voulait aller. « À 15 ans, il avait déjà un projet très clair : il voulait déjà être Ballon d’or », confie-t-il à Foot Mercato. Au centre, Benzema ne faisait pas de bruit, mais ne faisait pas d’écart non plus, restant concentré sur son premier objectif : progresser. On imagine qu’il arrivait évidemment le premier et repartait également en dernier. « Pas un retard, pas une bêtise. Il faisait exactement ce qu’il disait », rappelle Bonneau. La suite a validé ce business plan.

Ben Arfa, le talent sans mode d’emploi

Pour Hatem Ben Arfa, autre représentant de la génération 87, le discours change, mais l’admiration reste totale : « Je n’ai jamais recruté un joueur aussi fort que lui », assure Bonneau. Technique, vitesse, explosivité : selon lui, tout était là et même avant ses 18 ans, Ben Arfa semblait déjà pratiquer un autre sport. Mais à la différence de Benzema, quelque chose a manqué pour suivre les mêmes traces que le Nueve. « Ce qui lui a fait défaut, c’est la construction d’un projet, estime l’ancien recruteur. Il a fait une belle carrière, mais il aurait pu atteindre quelque chose de très, très grand ».

1,90 mètre par exemple ?

Le guide ultime pour se sortir des discussions foot des repas de Noël

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!