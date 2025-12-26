Karim Benzema voulait devenir Ballon d’or à 15 ans

Il l’a voulu, il l’a eu.

Gérard Bonneau, ancien recruteur de l’Olympique lyonnais, n’a pas découvert Karim Benzema par surprise. Selon lui, le Ballon d’or 2022 savait très tôt où il voulait aller. « À 15 ans, il avait déjà un projet très clair : il voulait déjà être Ballon d’or », confie-t-il à Foot Mercato. Au centre, Benzema ne faisait pas de bruit, mais ne faisait pas d’écart non plus, restant concentré sur son premier objectif : progresser. On imagine qu’il arrivait évidemment le premier et repartait également en dernier. « Pas un retard, pas une bêtise. Il faisait exactement ce qu’il disait », rappelle Bonneau. La suite a validé ce business plan.

Ben Arfa, le talent sans mode d’emploi

Pour Hatem Ben Arfa, autre représentant de la génération 87, le discours change, mais l’admiration reste totale : « Je n’ai jamais recruté un joueur aussi fort que lui », assure Bonneau. Technique, vitesse, explosivité : selon lui, tout était là et même avant ses 18 ans, Ben Arfa semblait déjà pratiquer un autre sport. Mais à la différence de Benzema, quelque chose a manqué pour suivre les mêmes traces que le Nueve. « Ce qui lui a fait défaut, c’est la construction d’un projet, estime l’ancien recruteur. Il a fait une belle carrière, mais il aurait pu atteindre quelque chose de très, très grand ».

1,90 mètre par exemple ?

