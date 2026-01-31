S’abonner au mag
  • France

Un joueur lourdement sanctionné en Bretagne pour avoir frappé un arbitre

TJ
Un joueur lourdement sanctionné en Bretagne pour avoir frappé un arbitre

Ça à de quoi faire réfléchir. En Bretagne, une très lourde sanction est tombée dans le foot amateur. Elle concerne un joueur de Départemental 2 à l’Hermine Guernate (Morbihan), qui avait tout simplement frappé un arbitre fin novembre 2025 lors d’une rencontre. Après avoir pris un carton rouge, le joueur avait pété les plombs et mis une grosse droite à l’homme en noir, qui avait dû être transporté à l’hôpital de Lorient, ce qui avait logiquement mené à l’arrêt de la rencontre.

Des faits assez graves qui ont mené le district local à sortir la trique : 14 ans de suspension pour le joueur en question selon le Télégramme, qui n’est donc pas près de retrouver les pelouses après cette agression contre un arbitre licencié au FC Lorient. Touché par cet événement, ce dernier n’a pas encore repris l’arbitrage.

Ça donne envie d’arbitrer tout ça…

TJ

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
103
170

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!