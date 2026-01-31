Un joueur lourdement sanctionné en Bretagne pour avoir frappé un arbitre

Ça à de quoi faire réfléchir. En Bretagne, une très lourde sanction est tombée dans le foot amateur. Elle concerne un joueur de Départemental 2 à l’Hermine Guernate (Morbihan), qui avait tout simplement frappé un arbitre fin novembre 2025 lors d’une rencontre. Après avoir pris un carton rouge, le joueur avait pété les plombs et mis une grosse droite à l’homme en noir, qui avait dû être transporté à l’hôpital de Lorient, ce qui avait logiquement mené à l’arrêt de la rencontre.

Des faits assez graves qui ont mené le district local à sortir la trique : 14 ans de suspension pour le joueur en question selon le Télégramme, qui n’est donc pas près de retrouver les pelouses après cette agression contre un arbitre licencié au FC Lorient. Touché par cet événement, ce dernier n’a pas encore repris l’arbitrage.

Ça donne envie d’arbitrer tout ça…