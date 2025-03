« Si les mentalités face aux arbitres ne changent pas, il y aura un drame dans les années à venir »

Dans un contexte houleux autour de l’arbitrage professionnel en France, celui des niveaux amateurs est toujours sujet à des violences verbales et physiques. Derrière les cas Benoit Millot et Jérémy Stinat se cache aussi celui de Quentin Verrier, arbitre youtubeur de 27 ans, dont l’une des mésaventures est devenue virale sur Instagram la semaine dernière. Entretien autour d’une fonction à l’autorité perturbée.

Dans un extrait de ta prochaine vidéo YouTube, tu expliques en avoir ras le bol, et qu’un évènement en particulier a été la goutte de trop. Que s’est-il passé ?

C’était en juillet dernier, j’arbitrais dans un tournoi de quartier. Je l’ai fait dans une optique de progresser et de me mettre en difficulté. C’était un match de poule où il n’y avait pas beaucoup d’enjeu, sur une action où j’annule un hors-jeu signalé par un assistant qui n’était pas arbitre. Je décide de me faire confiance et de valider le but pour l’équipe adverse qui mène alors 2-0. Et cette personne que l’on voit dans la vidéo me crie dessus, je lui ai dit de manière très courtoise que je restais sur mon avis, et là, le ton commence à monter. Avec quelques menaces comme « je t’assure, tu vas pas sortir d’ici » etc. Je lui sors le carton rouge, et sans jamais m’imaginer ce qui pouvait se passer, il m’attrape par le col et m’a maintenu pendant 10-15 secondes avant que des collègues à lui le séparent. Ce qui est bien, c’est que la direction du tournoi l’a directement exclu de la compétition.

Qu’est ce que tu vas dire dans ta prochaine vidéo ?

Présenter comment j’ai vécu le match et cet événement qui arrive en toute fin de rencontre. Elle va sortir prochainement. Je ne m’attendais pas à autant de vues sur l’extrait posté sur mon Instagram, elle en a fait un million en 24 heures. Ça m’a totalement dépassé, je ne m’attendais pas à autant de soutien. Ça fait parler de la cause arbitrale, dans un contexte où les arbitres sont beaucoup décriés. Mon témoignage tombe dans un moment où il aura un peu plus de poids.

Tu as constaté une augmentation des violences dans le foot, ou alors c’est un phénomène qui te suit depuis tes débuts au sifflet ?

On peut dire que la tension est grandissante au fil des années. Quand on commence à arbitrer les catégories seniors, ils ont beau jouer au football depuis une quinzaine d’années, c’est peut-être ceux qui contestent le plus. Le message que je véhicule sur le terrain et dans mes vidéos, c’est que l’arbitre tâche de faire de son mieux. Aucun arbitre ne se déplace sur le terrain en disant : « Cette équipe-là, je vais lui nuire. » Il commettra des erreurs, il a plus de 150 décisions à prendre dans un match. L’arbitre va se tromper, mais c’est comme les joueurs, aucun n’a 10 sur 10 à tous les matchs, parce qu’ils vont rater des passes, des dribbles… Finalement, l’arbitre est décrié car ses erreurs sont plus visibles que celles d’un attaquant. Le problème aujourd’hui, c’est qu’on est un peu trop exigeant envers les arbitres, alors qu’en fait, la copie de tous les acteurs du jeu est loin d’être parfaite.

Au plus haut niveau également, l’arbitrage vit une période compliquée. Le syndicat des arbitres a même annoncé que ses membres pourraient exercer leur droit de retrait. Qu’en penses-tu ?

Ça peut être pertinent pour taper un grand coup sur la table et montrer que les arbitres sont des êtres humains avec des émotions, qui ont le droit de dire quand ils ne sont pas d’accord. Malheureusement, ce ne sont pas avec les images qu’on a vues du président marseillais (Pablo Longoria) vis-à-vis d’un arbitre professionnel en Ligue 1 que l’image des arbitres sera améliorée. Donc c’est une bonne idée. De là à l’exécuter, je ne sais pas mais c’est important que tout le monde ait en tête que ça peut arriver.

Quand on voit des comportements comme ceux de Paulo Fonseca et Pablo Longoria dans le monde pro, qu’est-ce que ça dit de la situation actuelle de l’arbitrage ?

On essaie de rendre les arbitres un peu plus humains. C’est ce que j’essaie de faire en montrant sur les réseaux ce qu’on peut vivre sur et en dehors des terrains. Les comportements sont de plus en plus répréhensibles et inadaptés avec la pratique du football qui est de base un sport et un vecteur social. Donc ouais, beaucoup de dégoût (concernant Fonseca, NDLR). On se demande jusqu’où ça va aller. Ce n’est pas avec l’image qu’apporte le foot professionnel que ça pourra aller mieux au niveau amateur. Et faut pas oublier que c’est le foot amateur qui permet de faire émerger des futurs joueurs et arbitres qui alimentent le monde professionnel. Si les mentalités ne changent pas, il y aura un drame dans les années à venir, c’est une certitude.

Justement, ça doit être compliqué de donner envie aux jeunes de prendre le sifflet. Comment créer des vocations dans ce contexte-là ?

Les réseaux sociaux aident beaucoup, ce sont des plateformes où l’on peut voir ce que vivent les arbitres sur le terrain. C’est plus facile pour avoir des témoignages, filmer les matchs pour voir un petit peu ce que l’on vit. Il y a aussi les interventions dans les clubs qui peuvent nourrir des vocations. À titre personnel, l’arbitrage m’a beaucoup apporté. J’étais très timide avant, chose qu’on ne peut pas être en tant qu’arbitre, car on doit être un « manager » du terrain. Ça permet de présenter la fonction auprès de jeunes et de les initier à l’arbitrage et ses difficultés. Ça peut aussi changer leur comportement en tant que joueur sur le terrain… et pourquoi pas avoir des inscriptions pour l’année suivante !

C’est aussi pour ça que tu t’es lancé sur YouTube ?

En partie ouais, mon objectif a toujours été d’apporter ma pierre à l’édifice. Je suis fier d’être arbitre aujourd’hui et fier de le montrer. Fier que certaines personnes m’aient envoyé des messages en me disant qu’elles sont devenues arbitres en partie grâce à moi, via le partage de mes vidéos qui leur ont donné envie de se lancer et les ont confortées dans l’envie de le faire. Je veux surtout être dans le partage de ce que je vis et de cette belle expérience qui est une superbe école de la vie.

L’installation de caméras sur les arbitres amateurs est-elle une solution crédible selon toi ?

C’en est une. Le département de la Loire l’a mis en place cette saison pour les arbitres désignés sur les matchs les plus tendus. Ça remplit une fonction de dissuasion : le joueur, se sachant filmé, aura peut-être un comportement légèrement différent de celui qu’il aurait eu en temps normal parce qu’il sait très bien que la vidéo accable et que potentiellement si échauffourée, insulte ou coup porté il y a, elle a cet avantage d’être une preuve tangible et concrète qui alourdirait sa sanction. C’est une bonne solution, qui nécessiterait des coûts financiers importants… Mais pour recruter, fidéliser et protéger les arbitres, il faut aujourd’hui investir dans la sécurité.

